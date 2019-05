Andrea Luna se confiesa tras aparición de sus fotos en página web para adultos [VIDEO]

Andrea Luna pasa por un terrible momento. El programa de Magaly Medina sorprendió a todos los televidentes al indicar que una página web de contenido para adultos ofrece los favores sexuales de mujeres, y una de ellas usaría la imagen de la reconocida actriz peruana, quien decidió aclarar la situación.

En el reciente programa del 21 de mayo, 'Magaly TV, la firme' sacó a la luz un controversial informe relacionado a Andrea Luna, debido a que su imagen figuraba en la página de citas sexuales. La joven contestó mortificada, confirmando que no es la primera vez que sufre por ese tipo de situaciones, además hizo una grave denuncia contra un sujeto que amenaza su vida.

La actriz de las historias de América Televisión confesó que ya estaba al tanto de las fotos que usa la página para ofrecer servicios sexuales y afirmó que se trata de un fraude en su contra. “Alguna vez creo que alguien también me dijo que había visto mi foto en una página de prostitutas. Fue hace años, cuelgan cualquier foto de Internet y la ponen, para mí no es algo nuevo. Yo estoy expuesta a todo esto, expuesta a que me persigan”, manifestó la artista nacional.

Amenazas de muerte contra Andrea Luna

"Más me mortifica ahorita un loco que me está mandando amenazas de muerte, diciéndome que me va a mandar un sicario. Hay otro que hace poco también salió en prensa que me mandaba fotos horribles y así todo los días me pasa, o sea para mí no es nuevo", comentó Andrea en la llamada para ATV, donde confesó que ya realizó la denuncia.

Según comentó la actriz, el sujeto habría amenazado su vida en varias oportunidades; sin embargo, ya cuenta con los datos necesarios para denunciar al hombre, por lo que tomará medidas inmediatas con la intención de poner a salvo su vida.