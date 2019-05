Jefferson Farfán rompe su silencio tras presunta reconciliación con Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán continúa en el ojo de la tormenta a raíz de los fuertes rumores que lo relacionan nuevamente con Yahaira Plasencia. Los programas de espectáculos sacaron a la luz algunas presuntas pruebas que confirmarían el romance, provocando que ambos involucrados terminen rompiendo su silencio para revelar qué sucede con ellos.

En los últimos días, programas como Instarándula revelaron que Yahaira y Jefferson habrían mantenido un encuentro en Colombia, incluso se sumó que presuntamente la 'Foquita' habría contratado al productor musical de Maluma, Sergio George, con la intención de promocionar la carrera musical de la 'reina del totó'.

Las fuertes especulaciones provocaron que el jugador de la selección termine rompiendo su silencio y se sinceró con su amiga Jazmín Pinedo. La 'chinita' confesó que conversó con el deportista para que revelara si los rumores sobre él y la salsera son ciertos.

La novia de Gino Assereto reveló detalles de lo que habló con el deportista, quien dejó en claro lo que pasa con Yahaira Plasencia. "Este rumor no es la primera vez que se suelta y yo le he preguntado a mi amigo Jefferson y las dos veces que se ha especulado esto y le he consultado me ha dicho que nunca entiende de dónde salen esos rumores", comentó la conductora de 'Mujeres la mando".

'Peluchín' afirma que Farfán y Yahaira regresaron

Rodrigo González divulgó la confirmación de la relación amorosa de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en la trasmisión de su programa "Válgame Dios".

El conductor sostuvo un celular desde donde leyó la información que confirma a la nueva pareja, según fuentes de un diario local.

"El ruso (Jefferson Farfán) se reconcilió con la reina del 'totó' (Yahaira Plasencia), el sapito y la cantante hace mucho viene conversando, él para demostrar cuánto la quiere le ha contratado el productor de Maluma, para que se encargue de su carrera, otra vez empezó a invertir, es su fuerte. Ojalá esta vez, no le fallen", confirmó el conductor más conocido como "Peluchín".