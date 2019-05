¿Yahaira Plasencia retomó relación con Farfán? Salsera sorprende con revelación [VIDEO]

Yahaira Plasencia se ha convertido en blanco de todos los medios de espectáculos a raíz de los fuertes rumores sobre su presunta reconciliación con Jefferson Farfán. Ante la ola de especulaciones sobre lo sucedido, el programa de Magaly Medina no dudó en intentar conseguir las declaraciones de la 'reina del totó'.

En un reciente informe de "Magaly tv, la firme", la intérprete fue consultada ante las presuntas pruebas que confirmaban su encuentro con Farfán en Colombia. Como se recuerda, fueron las fotos compartidas en redes sociales las que indicaban que ambos estuvieron en el mismo lugar; sin embargo, la artista no dudó en reírse sobre lo sucedido.

"Yo, en realidad, no voy a hablar de ese tema, creo que es lo mismo de siempre, siempre me van a vincular con Jefferson, toda la vida creo... él estuvo con una persona antes y me siguen vinculando", manifestó sonriendo la artista, quien descartó cualquier rumor sobre una reconciliación entre ambos.

Hace unos días ambos generaron polémica por unas fotos compartidas por el programa Instarándula, las cuales usaron como presuntas pruebas de que la relación entre Yahaira y Farfán no había terminado.

Melissa Klug habla de presunta reconciliación

Melissa Klug no se quedó callada al hablar sobre las presuntas fotos que revelarían el encuentro entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, quienes presuntamente se vieron en Colombia. La empresaria no negó lo sucedido y afirmó que "quien tiene plata, hace lo que quiere".

"¿Cómo uno se vende?", dijo Melissa, afirmando que Yahaira busca atraer el dinero. "Debería vender más su voz, su canto, su talento, pero si ella se quiere vender así, es su problema", sentenció la 'Blanca de Chucuito' quien dejó en claro que no se haría ese tipo de fotos ya que está en otra etapa de su vida.