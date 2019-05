Guty Carrera es captado en íntimo momento con Yanet Garcia [VIDEO]

'La chica del clima', Yanet Garcia, se dejó 'enamorar' por los músculos de Guty Carrera. La mexicana tiene más de 10 millones en Instagram, donde no dudó en compartir el momento junto al peruano, aunque el modelo estaba desnudo.

"¿De qué habrán estado conversando Yanet García y Guty Carrera? Realmente son bellos y talentosos", compartió el club de fans del modelo peruano. 'El potro' estuvo presente en el Programa Hoy junto a Andy Escalona y otras populares mujeres fitness mexicanas.

En el corto vídeo se puede ver a Guty Carrera desnudo conversando con la popular modelo Yanet García. Aunque parece imposible que algo pueda estar surgiendo entre los dos, pues la mexicana tiene novio, tal parece que se llevan más que bien.

Instagram: ¿Quién es el novio de Yanet Garcia?

El nuevo enamorado de Yanet Garcia es un escritor, empresario y ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Es el anfitrión de The School of Greatness, un programa de entrevistas distribuido como un podcast.

Instagram: ¿Guty Carrera le fue infiel a Paula Manzanal con Alejandra Baigorria?

Paula Manzanal reveló en el programa El Valor de la Verdad: "una vez lo ampayaron con Alejandra Baigorria comiendo y me dijo que solo hablaba de negocios y yo tonta le creí". La modelo continuó: "Yo dije, “acá hay algo mal, ‘¿qué tiene que ocultar si no está con nadie?”

Instagram: ¿Cuántos seguidores tiene Yanet Garcia en la red social?

Actualmente, Yanet Garcia cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram. Además, siempre está compartiendo fotografías, videos e historias de las actividades que realiza durante el día para mantener informados a sus fans.