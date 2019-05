HyunA muestra de más sobre escenario tras sufrir accidente con su vestuario [VIDEO]

HyunA se ha convertido en blanco de fuertes críticas por parte de sus detractores, debido a que terminó mostrando de más a raíz de un accidente que sufrió con su vestuario en una reciente presentación. La joven intérprete lució muy sensual con un revelador escote, sin imaginar que sus fuertes pasos de baile provocarían que sus atributos físicos queden expuestos frente al público.

El incómodo momento que vivió la cantante se produjo durante una presentación en las universidades Gumi University y GyeMyeong University en Corea del Sur, donde la artista apareció con un diminuto top amarillo, el cual terminó traicionándola mientras bailaba.

La cantante cubría la parte del busto con un top amarillo muy suelto y un pantalón blanco holgado; sin embargo, los movimientos que realizó sobre el escenario provocaron que el nudo de su ropa se deshaga. Sin darse cuenta de ello, HyunA levantó ambos brazos como parte de la coreografía, moviendo así una parte de su blusa que dejó al descubierto parte de su busto.

Pese a que el incidente no pasó a mayores, ya que la cantante logró acomodarse la prenda de inmediato, se convirtió en blanco de fuertes críticas, además fue acusada de intentar vestir sexy para llamar la atención de los seguidores. Como era de esperarse, sus fans no dudaron en salir en su defensa, ya que dejaron en claro que solo se debió a un accidente que ella no pudo controlar.

