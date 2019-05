Shirley Arica se luce en lencería, pero muestra parte íntima por error

La modelo peruana Shirley Arica tomó la decisión de alejarse de la televisión para poder dedicarse a la crianza y cuidado de su pequeña hija, Skylar. La exchica reality solo deja ver las actividades que realiza a través de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que publica fotos y videos junto a su familia, amigos y también en eventos donde la contratan para modelar o animar.

Lejos de los realities de competencia, Shirley Arica ha tomado su tiempo libre para viajar por el Perú y extranjero. Para iniciar las celebraciones por el Día de la Madre, la enemiga pública de Tilsa Lozano compartió una serie de fotografías en las que podemos verla luciendo una sensual lencería en color negro.

Ella usó la sala y cuarto de su departamento para hacer una sesión de fotos improvisada, en la que mostraba sus atributos en las pequeñas prendas. En una de las imágenes que publicó en su cuenta personal de Instagram la podemos ver sentada en uno de los muebles, dejando al descubierto su zona íntima por error.

Al parecer, Shirley Arica no se dio cuenta de que dejó ver más de la cuenta en la publicación que realizó en la red social por el Día de la Madre. Ella acompañó las fotografías con la siguiente descripción. "A días del Día de la Madre. Todas las mujeres somos sexis mamis, ¿o no mamis? La que puede, puede. Del odio al amor... Las palabras mienten, pero tus ojos no".

Para evitar recibir comentarios subidos de tono por las candentes publicaciones, la modelo peruana decidió desactivar la sección de comentarios de su cuenta personal en Instagram.

Shirley Arica en Instagram

La exchica reality posee más de 7 mil seguidores en la red social favorita de los famosos en el Perú y el extranjero.