Examiga de Shirley Arica revela que modelo sufre por adicción [VIDEO]

Ha evitado declarar a la prensa. Antes de que el mes de enero llegue a su fin se difundieron unas imágenes en las que se puede ver a la modelo peruana Shirley Arica siendo detenida y esposada dentro de una comisaría del Lurín. La popular 'Chica realidad' no pudo ocultar las esposas que los policías le colocaron para ser trasladada a otra división.

La detención de Shirley Arica provocó las reacciones de algunas figuras de la farándula. Una de ella es una modelo que trabajó con ella y hasta mantuvieron una amistad. La arequipeña Aida Martínez se pronunció tras las polémicas escenas de la ex integrante de "Combate". Sus declaraciones dejan entrever la cadena de problemas que estaría viviendo.

Aída Martínez brindó una corta entrevista a un medio local en el que hacía un llamado para que le prohíban el uso de su vehículo, ya que podría poner en riesgo la vida de otras personas. "No tiene criterio, siempre es la misma historia, tiene problemas con el alcohol, creo que ya debían quitarle su brevete".

La examiga de Shirley Arica expresó que debería de pedir ayuda para poder tratar su adicción al alcohol. Destacó que no dejará de repetirlo hasta que la ex chica reality ingrese a un centro de rehabilitación por el bien de su familia e hija. Incluso, dejó en claro que hace este llamado porque "no la quiere ver destruida".

"Tiene que cuidar su integridad, porque ahora tiene una razón más por la cual vivir, que es su hija".