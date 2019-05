Justin Bieber y Ed Sheeran presentan canción juntos "I Don’t Care" [VIDEO]

Justin Bieber se encargó de hacer la cuenta regresiva para la presentación en redes sociales de su nuevo sencillo "I Don’t Care", en colaboración con Ed Sheeran, compositor y guitarrista británico.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete canadiense de "What Do You Mean?" comenzó una cuenta regresiva el 9 de mayo.

Incluso llegó a compartir un fotomontaje de una fotografía de Ed Sheeran pero con su rostro sobrepuesto, más el mensaje "Menos de 6 horas hasta que nos combinemos. # idc".

La reacción en YouTube

Finalmente, "I Don’t Care" fue estrenada oficialmente en las cuentas oficiales de YouTube de ambos artistas, el 9 de mayo a las 23.11 horas.

En el canal de Ed Sheraan "I Don't Care" ya sobrepasó los 5 millones de reproducciones, mientras que con Justin Bieber está por alcanzar los 3 millones de dolares.

Entre los comentarios dejados por los seguidores se puede leer que "I Don't Care" es trendig topic en países como Brasil y Polonia.

¿De qué habla la letra de "I Don't Care"?

A través de Instagram, el intérprete británico de "Castle On The Hill" publicó la letra de este nuevo sencillo, cuya traducción más próxima al español sería:

"Porque no me importa,

cuando estoy con mi bebé, sí.

Todas las cosas malas desaparecen.

Y me estás haciendo sentir que soy amado por alguien con quien

puedo lidiar con las noches malas.

Cuando estoy con mi bebé, Sí,

porque no me importa, siempre y cuando me tengas cerca

, puedes llevarme a cualquier parte

y me estás haciendo sentir como si me amara alguien con quien

puedo lidiar con las malas noches

cuando estoy con mi bebé, sí ".

La letra de la canción, escrita por Ed Sheeran, parece reflejar parte del pasado de Justin Bieber. Algunos versos hablan sobre sentirse enfadado con el mundo o sufrir de ansiedad, situaciones que el cantante canadiense afirma haber superado gracias al amor de su esposa Hailey Baldwin.