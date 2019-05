Antonio Pavón perdió los papeles y lanzó insultos racistas contra peruana en Instagram 

No aprendió la lección. Antonio Pavón volvió a generar polémica entre sus seguidores tras viralizarse un indignante mensaje en contra de una peruana, quien fue víctima de insultos racistas por criticar su viaje a Marruecos, provocando la furia del español que decidió mandarle un mensaje privado.

Pavón nuevamente está en el ojo de la tormenta tras viralizarse las capturas de un mensaje que envió a una de sus detractoras, a quien también tildó de "india marginal" por criticar los viajes que se da en medio de la disputa que protagoniza con Sheyla Rojas y la manutención de su hijo.

Antonio Pavón usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una foto desde Marruecos, donde lucía muy feliz en el paradisíaco lugar. Sin embargo, una de sus seguidores lanzó una certera pregunta: "¿No que no tenías dinero?". La detractora recordó que Pavón había solicitado bajar la pensión alimenticia de su hijo de S/3500 a S/1500 nuevos soles, pero el juez lo declaró infundado.

Como era de esperarse, la expareja de Sheyla Rojas no dudó en contestar la pregunta, pero usó los mensajes directos para que sea en modo privado. "India marginal, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito", escribió furioso en la red social, según reveló el diario Trome.

Esta no fue la primera vez en que Pavón usa esas palabras, ya que hace algunos meses fue duramente criticado tras insultar a la blogger Aneth Acosta, además ha protagonizado fuertes altercados contra sus detractores en redes sociales.

Antonio Pavon insultos racistas

Antonio Pavón provocó el enojo de los peruanos tras filtrarse en redes los insultos racistas que dedicó a Aneth Acosta, provocando que deba abandonar el país a raíz