Mariella Zanetti se conmueve al ver a Tula Rodríguez llorando en televisión

Luego de que el programa de Magaly Medina diera a conocer el pleito legal entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona, la conductora de ‘En boca de todos’ reapareció en su programa y no dudó en defenderse.

Entre lágrimas, Tula Rodríguez habló sobre la polémica en la que se ha visto envuelta con los hijos mayores de Javier Carmona, quien en la actualidad se encuentra en estado vegetativo.

La presentadora de 'En boca de todos' pidió respeto por el gerente televisivo y por su hija Valentina, quien sería la más afectada por la situación.

Tras escuchar el descargo de Tula Rodríguez, la actriz cómica Mariella Zanetti utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a su amiga.

“El tiempo pasa, no nos veremos seguido pero sabes que siempre la amistad perdura. Te admiro como mujer, hija, esposa y madre”, expresó la artista peruana en sus redes sociales.

Líneas después, Mariella Zanetti expresó su admiración por Tula Rodríguez e indicó que la hija menor de Javier Carmona debería estar sumamente orgullosa de su madre.

“Valentina tiene mucha suerte de tenerte como mamá, estoy segura que se siente y sentirá orgullosa toda la vida de ti, mi Chola linda. Nadie sabe lo de nadie, pero confío en ti, en la calidad de ser humano que eres y siempre fuiste, recuerda... todo pasa, siempre”, añadió en Instagram.

Tula Rodríguez pide piedad por Javier Carmona

Luego que el programa de Magaly Medina expusiera el diagnóstico médico de Javier Carmona, Tula Rodríguez pidió que paren con el escarnio sobre el drama familiar que está afrontando en la actualidad.

"Por favor, tengan un poquito de piedad cuando hablen de la salud de mi esposo. Nadie tiene derecho a alterar el corazón de mi hija, yo vengo cuidándola, vengo tratándola para que ella esté bien, ¿alguien me puede decir cómo voy a hacer ahora? Mi esposo no tiene dos hijos nada más, no tiene solamente una hija, tiene tres hijos que tenía que velar", manifestó la conductora y empresaria peruana.

En otro momento, Tula Rodríguez explicó que ella tiene que cubrir todos los gastos de su menor hija, debido a que su esposo no está en condiciones de hacerlo.

"Hoy tengo que cubrir el cien por ciento de mi niña. Además, tengo que ayudarla porque ella nació con unos temas y que hoy yo tengo que solventar para que ella puede estar en un cien por ciento en todas sus capacidades, para que ella pueda salir adelante", acotó la animadora de ‘En boca de todos’.

Además, Tula Rodríguez reveló que sus hijastros están viviendo en un departamento que ha sido pagado dentro de su matrimonio con Javier Carmona y que ella vive con su hija en otro predio que sigue pagando hasta el día de hoy.

Finalmente, Tula Rodríguez admitió que está pidiendo la administración de los bienes de Javier Carmona, para que vele por el bienestar integral del exgerente de Latina.