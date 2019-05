Lucho Cáceres se burla de Mayra Couto por decir 'munda' al mundo

La actriz Mayra Couto es una de las artistas que ha volcado sus esfuerzos para empoderar a la mujer dentro de la sociedad, por ello lanzó una curiosa propuesta en sus redes sociales.

La recordada 'Grace' de la teleserie “Al fondo hay sitio” sostuvo en su cuenta de Facebook que las mujeres están facultadas para lograr cualquier cosa que se propongan en la vida, incluso cambiar de género el término masculino “mundo” por “munda” (sic).

"Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. ¿Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos munda? Te van a decir que no digas eso, así que...", expresó la actriz.

Ante la propuesta de Mayra Couto de modificar el género de la palabra “mundo” en aras de empoderar a la mujer en la sociedad, muchos de sus seguidores la felicitaron por su sugerencia, sin embargo, otros la cuestionaron.

Hasta el momento, la publicación de la artista en Facebook cuenta con más de 18 mil reacciones y ocho mil comentarios, además de casi dos mil compartidos.

Aunque no la mencionó, el actor peruano Lucho Cáceres se burló de la publicación de Mayra Couto al realizar otra propuesta.

“¿Y qué les parece si en vez de teatro decimos teatra? El mundo está loco, perdón la munda”, manifestó el intérprete de ‘De vuelta al barrio’ en Facebook.

“Lucho. Por qué centrarse en lo de munda y no ver el mensaje que dejó Mayra?”, “La gente está loca, esa necesidad afianzar su estado, lo que pasa es que sus inseguridades no los deja ver que son y su rol en la vida”, “Es ridículo querer cambiar las palabras o cambiar de género a los adjetivos o sujetos de nuestra rica lengua” y “¿Y por qué no? Solo fue una opinión de ella, no es un decreto de ley”, fueron algunas de las diversas reacciones de los seguidores de Lucho Cáceres.

En los últimos años, una facción del feminismo moderno ha propuesto modificar los accidentes de género en el idioma español y sus derivados, a razón de terminar con un supuesto totalitarismo del género masculino en la mayoría de los términos. Incluso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se ha manifestado con un manual de recomendaciones para evitar estas elusiones bajo la consigna “Si no me nombras, no existo”.