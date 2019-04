Chris Evans en busca de una esposa con la que desea tener hijos [VIDEO]

Chris Evans, luego de empezar su carrera con Marvel hace años con 'Capitan América: El primer vengador', está preparado para dejar su soltería y buscar la madre de sus futuros herederos.

El actor que interpretó a Steve Rogers finaliza su contrato con Marvel en cuanto culmine la carrera comercial de 'Avengers: Endgame' y, desde ese instante, tiene un amplio mundo de oportunidades a su alcance.

En una reciente entrevista con Men's Journal, el actor ha confirmado que le gustaría continuar su carrera como director, pero tiene otros proyectos en mente más allá del cine.

A sus 37 años y con un futuro más que asegurado, está dispuesto a dar el gran paso: quiere una persona con la que quiere formar un hogar. Sus logros profesionales están casi completos para Chris Evans; sin embargo, le falta concretar algo en su vida, el amor.

"Me encantaría tener hijos, de verdad. Me gusta la vida común y doméstica de ciudadano corriente. Quiero una esposa e hijos. Me gusta la idea de casarme. Quiero vaciar calabazas y decorar árboles de navidad y mi$56s así", reveló el actor de 'Avengers: Endgame'.

Aunque es uno de los actores más guapos y codiciados, pocos conocen de su personalidad fuera de la pantalla grande. ¿Será difícil para muchas mujeres tener que despertar a lado de Chris Evans y ser la madre de sus herederos?

Es una de las interrogantes que la futura afortunada del actor podrá saberlo al formar parte de su vida. Algunos de sus gustos por la comida han sido expuestas por el actor, además del "nombre de sus retoños": Bucky y Scarlett.

Requisitos para que conquisten a Chris Evans

Vivir en Hollywood Hills, ser la chica soltera y estar dispuesta a entender todo lo que supone estar con un guapo actor que participó en una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos: 'Avengers:Endgame'.

Relaciones pasadas de Chris Evans

Para sorpresa de muchos, Chris Evans no ha sido el típico actor coqueto y mujeriego, pues tuvo una relación con su compañera Jenny Slate, de la película 'Un don excepcional', noticia que los medios habían tomado como si todo ello fuera parte de una estrecha amistad que tenían los intérpretes.

Aunque parezca increíble, Jennifer Lopez ha sido uno de sus mayores "crush" y cuando la conoció no supo como reaccionar frente a ella. "No seas molesto, no seas molesto. Cállate, Chris, cállate. No seas un imbécil. No digas nada porque no sabes qué decir", pensaba en su yo interior.