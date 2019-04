'Chica 'Badabun' eleva la temperatura de Instagram con atrevida foto [VIDEO]

Lizbeth Rodríguez es una de las mujeres más codiciadas de México, pues su trabajo en "Badabun" ha logrado colocar su figura como una de las conductoras más conocidas de Latinoamérica. La actriz tiene más de siete millones de seguidores en Instagram.

" La verdad o la verdad no está en las cosas ... si no en los ojos de quien las ve ... ¡Que tengan de maravilloso día! Y sean felices !!! Hay video nuevo! Ya lo viste", reveló la 'Chica Badabun' en Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Hermosa", "Qué preciosa mujer", "Te quiero, sexy", "Te amo", "Qué chula", "Hermosa y ya", " Liz, eres una mujer muy bonita hermosa, que ha luchado por sus sueños y para lograr todas las metas metas una gran persona. Liz muchísimo éxito en tu vida. Saludos, Te amo", fueron algunos de los mensajes que le enviaron en Instagram.

Tavo Betancourt le envió un romántico mensaje: "Comprobado ... Eres la mujer mas hermosa del mundo y me vuelves loco"

'Chica Badabun': Lizbeth Rodríguez sufre infidelidad

Durante una entrevista para la revista TVyNovelas, la popular conductora reveló cómo se enteró que le fueron infiel: "me ha pasado muchas veces, incluso en una ocasión un novio me engañó y me di cuenta a los meses que acababa de nacer su bebé; mientras él estaba conmigo, tenía una esposa embarazada. Han sido muchas, incluso en mi canal, Lizbeth Rodríguez, tengo un vídeo en Youtube con un ex que resultó que me engañó con seis, y todo mundo sabe eso porque tiene como 30 millones de vistas", reveló Lizbeth Rodríguez,

Aquí puedes ver la entrevista con la reconocida 'Chica Badabun'.

Tres datos que no sabías de Lizbeth Rodríguez, la 'chica Badabun'

-La conductora de "Exponiendo Infieles" apoya a varias causas dentro de Badabun, como orfanatos, personas en estado de emergencia y animales en peligros de extinción.

- Es pareja del 'influencer' Tavo Betancourt, con quien ha trabajado en el canal de Youtube. "Vamos muy bien, la confianza y la comunicación son clave", reveló la mexicana.

-Llegó a Badabun gracias a su amigo Chinchillas, quien conoció en una obra de teatro. Él les presentó a las cabezas del canal de Youtube.