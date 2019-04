Reneé Zellweger desconcierta con nueva imagen

La actriz Reneé Zellweger, quien acaba de cumplir medio siglo, vuelve a las pantallas de la mano de Netflix. Sin embargo, lo que llamó realmente la atención fue su sorprendente cambio de imagen.

En 2014, la protagonista de “El diario Bridget Jones” fue blanco de críticas por lucir un rostro diferente. La actriz se defendió asegurando que solo había cambiado los hábitos de su vida diaria.

“Estoy viviendo una vida feliz y diferente, más plena, y estoy encantada de que se note. Estoy sana. Llevaba un horario que no era realista, sostenible y que no me permitía cuidar de mí misma. Tomé malas decisiones acerca de cómo ocultar el agotamiento”, le dijo hace algunos años a la revista People.

No obstante, dos años después , la actriz confesó que sí pasó por el quirófano, pero criticó a los medios por darle tanta importancia a su apariencia.

“No es que le importe a nadie, pero decidí cambiar mi cara y operarme los ojos. Este hecho no es relevante para nadie, pero que la mera posibilidad fuera discutida por los periodistas serios y se convirtiera en tema de conversación generalizada es una desconcertante ilustración de la confusión entre noticias/entretenimiento y la fijación social por lo físico”, señaló.

Ahora, Reneé Zellweger vuelve a enfrentar el mismo drama. La polémica se desató luego que Netflix publicara un afiche de su nueva serie 'Dilema'. En la imagen, la actriz aparece con el rostro muy diferente, desatando los rumores de una posible cirugía estética.

Además, en la foto promocional, la actriz de Texas recreó la mítica escena de Sharon Stone en 'Bajos instintos' (1992).

Sobre 'Dilema'

La serie de alta tensión sexual se estrenará el próximo 24 de mayo. La serie, un thriller contemporáneo, "explora el efecto dominó que se genera cuando inesperadamente aceptas un trato para realizar cosas que no estaban dentro de los planes establecidos", indicó Netflix.

La primera temporada, de diez episodios, se centra en dos recién casados sin dinero de San Francisco que reciben una propuesta "irresistible e inesperada" por parte de una misteriosa mujer. Jane Levy, Blake Jenner y Samantha Ware, otros de los protagonistas.