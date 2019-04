Sacan a Salma Hayek de serie sobre María Félix por su avanzada edad

La actriz mexicana Salma Hayek era uno de los nombres que se voceaban para interpretar a María Félix, una de las más grandes actrices de la época de oro del cine mexicano en la nueva bioserie que estaría preparando la productora Carmen Armendáriz.

Sin embargo, la experimentada realizadora descartó la participación de la actriz que interpretó a Frida Khalo, al considerar que “ya estaba muy grande”.

“Está grande, necesito a alguien que me dé desde los veinte hasta los sesenta, setenta hasta donde me dé, Salma no me los da ya; es excelente actriz, productora, pero está grande”, añadió.

En consecuencia, la elección de Carmen Armendáriz sería la actriz Sandra Echeverría, de 34 años, que actualmente se prepara para protagonizar el remake de la novela de 1998, “La Usurpadora”, protagonizada en aquel entonces por Gabriela Spanic.

“Sandra tiene la estructura de María; yo ha había platicado con ella antes de esto, ya me hizo pruebas de todo; es muy disciplinada, entregada a su trabajo eso está padre”, dijo Armendáriz, en una entrevista con la plataforma M2.

Por el momento, Salma Hayek no se ha pronunciado sobre los comentarios de la productora Carmen Armendáriz. En cambio, viene publicitando en su cuenta de Instagram su próxima película The Hitman's Bodyguard 2, en la que actuará junto a Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

Como un adelanto, la nominada al premio Óscar, compartió con sus seguidores una foto mostrando un tatuaje en el inicio de su seno izquierdo, que hasta el momento ya sobrepasó las 300 mil visualizaciones.

Por otro lado, la mexicana también viene siendo noticia por la relación con su esposo el multimillonario francés François-Henri Pinault, con quien visitó el Parque Nacional de Brijuni, en Croacia, recomendando a los visitantes no tocar a los animales que viven ahí, y en cambio sí mantener el contacto físico entre las parejas.