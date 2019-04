Hija de Luis Miguel presume por primera vez a los hijos de Aracely Arámbula

La modelo e influencer mexicana Michelle Salas siempre se ha mostrado reacia a responder preguntas relacionadas a su famoso padre, el cantante Luis Miguel. Pero al parecer ya no le molesta tanto que le hablen de él.

Michelle Salas, hija de Stephanie Salas con el ‘Sol de México’, publicó una imagen con la que sorprendió a sus miles de fanáticos de Instagram. En la foto, se ve a la joven a lado de sus hermanastros.

La primogénita de Luis Miguel impactó al presumir por primera vez que tiene una muy buena relación con sus medios hermanos: Miguel y Daniel, cuya madre es la actriz Aracely Arámbula.

Aunque la instantánea no es reciente (es de aproximadamente hace dos años), sorprende por que es la primera vez que se ve a la influencer a lado de sus hermanastros: Miguel y Daniel.

Michelle Salas publicó la tierna imagen a manera de respuesta de una de sus seguidoras de Instagram, quién le preguntó si tenía hermanos.

“Sí, tengo dos hermanitos y una hermana”, respondió la joven junto a un collage en el que aparece los hijos de Aracely Arámbula y su hermana Camila Valero, hija de Stephanie Salas y el músico Pablo Valero.

Por otro lado, Michelle Salas aprovechó el pregunta y respuesta de Instagram para aclarar que es mentira que su padre Luis Miguel la mantenga. Según dijo, ella lleva ese nivel de vida gracias a su trabajo.

Michelle Salas en conflicto con su familia materna

Hace unas semanas, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, criticó duramente a Michelle Salas, pero esta no se quedó callada.

"Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante! Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) 'hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa', ¡no! Yo digo la verdad", expresó Frida Sofía.

Michelle Salas salió a defenderse en Instagram al asegurar que: "Siempre habrá chismes y gente que te quiera hacer daño. Yo crecí con eso toda mi vida. Antes me costaba más entender el porqué pero hoy en día sé que lo que dicen de ti o inventan de ti son solo las inseguridades de la otra persona".

