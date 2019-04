Polémica por romance de Cathy Sáenz y Gino Pesaressi [VIDEO]

Luego de anunciar de manera pública el fin de su relación con Mariana Vértiz, madre de su hija, el ex chico reality, Gino Pesaressi habría vuelto a creer en el amor, ya que se especula que estaría manteniendo una relación con la productora televisiva, Cathy Sáenz. La diferencia de edad sería el principal motivo de debate entre sus fans en redes sociales.

La popular ‘Mamacha’ habló por primera vez sobre el ex integrante de ‘Esto es Guerra’ tras la dfusión de un video donde ambos aparecen en una reunión hasta las tres de la madrugada y se retiraron juntos.

“Las personas rumorean sobre esto en las redes sociales. Esto no es un reality, de los que inventan historias de personajes y amores que no existen”, empezó diciendo Cathy Sáenz, para luego aclarar que ‘de momento’ solo existe una amistad. “Yaco y Gino Pesaressi son mis únicos mejores amigos dentro de los realitys, a los demás los quiero, pero a ellos más”, agregó para el Diario El Popular.

Lejos de enterrar el tema, la ex productora de ‘Esto es Guerra’ no descartó un romance a futuro con el ex chico reality. “No lo veo como candidato, pero una nunca sabe (…) Estamos pasando algo chévere, estamos de vacaciones, haciendo proyectos”, indicó. Este comentario generó todo tipo de comentarios maliciosos por parte de los internautas, quienes empezaron a cuestionar la diferencia de edad entre ambas figuras del espectáculo.

Finalmente, Cathy Sáenz aseguró que Gino Pesaressi y ella está disfrutando de su soltería. Además, que disfruta de la compañía del modelo.