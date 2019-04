Ester Expósito deja al descubierto zona íntima en sensual fotografía en la cama [FOTOS]

La guapísima Ester Expósito no deja de cautivar a sus seguidores de Instagram.. La ganadora de los Premios de Teatro de Madrid en la categoría de "Mejor Actriz" en 2013 y 2015 mantiene su carrera en alza y como es usual en ella, comparte imágenes que dejan sin aliento a más de uno.

La española que se hizo mundialmente reconocida gracias a su papel de "Carla" en la producción "Élite" de Netflix, tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram. En esta ocasión la actriz compartió una sensual fotografía en la cama, la cual fue acompañada con el emoji de una flor. La publicación tiene casi 500 mil corazones en la red social.

Los comentarios de los fans de Ester Espósito no se hicieron esperar: "Si estás más guapa explotas", "Sexy", "Cuerpazo", Rubia, me tienes loco", "Ya llego mi amor", "Ya tengo ganas de la segunda temporada", "Por ti dejo el acohol", "Muy linda, te amo", "Estoy enamorado", "Increíble", "Qué Diosa", "Madre Mía, "No eres de este mundo", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Instagram.

Hace solo unos días la estrella compartía una fotografía bajo la leyenda de "Vamos bebé, apaga las luces", publicación que alcanzó los más de 450 mil likes y ha causado sensación en todos sus fans. Incluso su compañera de "Élite", María Pedraza, le escribió "Hija mía".

¿Ester Expósito y Alvaro Rico son novios?

Los actores españoles de "Élite" suelen compartir fotos juntos cada vez que pueden, y a pesar que se han dedicado demasiados mensajes cariñosos, e incluso hay fotografías más que comprometedoras, no existe una confirmación oficial. Los seguidores de ambos se conforman con las románticas publicaciones que Ester Expósito y Ávaro Rico se dedican.