'Yo Soy': lanzan promo con Johanna San Miguel y usuarios reclaman a Maricarmen Marín

A manera de anticipar su regreso a la televisión peruana, el programa 'Yo Soy' lanzó una nueva promoción, donde la principal protagonista es la actriz Johanna San Miguel.

"Cada vez falta menos para el regreso de 'Yo Soy'", fue la descripción del spot en la página oficial de Latina.

Ante la difusión de este video, los usuarios se mostraron en desacuerdo por la clara ausencia de la cantante Maricarmen Marín y utilizaron la sección comentarios para criticar a la producción del programa de imitación.

"¿Dónde está mi princesita Maricarmen Marín", "Todos perfectos, pero falta Maricarmen en lugar de Johanna (San Miguel)", "No me cae Johanna", "Me encantan todos, pero extrañaré a Maricarmen" y "No veré el programa, tiene que regresar Maricarmen", se pudo leer entre los comentarios.

Sin embargo, también se pronunciaron los usuarios que se mostraron de acuerdo con la integración de Johanna San Miguel a 'Yo Soy'. "Johanna me encanta que formes parte del programa, ahora con mucha más razón no me lo pierdo" y "Bueno ya era hora que cambien a Maricarmen, demasiada publicidad daba a su música", se pudo leer.

En este video promocional, también se confirmó a Cristian Rivero como nuevo conductor oficial de 'Yo Soy' y ya no se contará con la presencia del carismático Aldolfo Aguilar.

Pero no todos son cambios en 'Yo Soy', Ricardo Morán y Katia Palma siguen siendo miembros del jurado.

Aunque ya se confirmó al elenco del programa de entretenimiento, aún no se sabe la fecha exacta del programa estreno.

Nueva promo de 'Yo Soy' y sin Maricarmen Marín