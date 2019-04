María Victoria Santana, 'La Pánfila', enternece a fans al anunciar su embarazo

María Victoria Santana, más conocida por su personaje de 'La Pánfila', anunció su segundo embarazo en una reciente publicación de Instagram, donde emocionó a sus fans con una tierna instantánea.

"Hay cosas que son imposibles no compartirlas, y esta es una de ellas. Ya tengo 24 semanas de embarazo esperando a nuestro deseado bebé. Estamos muy felices, anhelamos mucho este momento", escribió 'La Pánfila'.

En la fotografía se puede contemplar a María Victoria Santana, en lo que sería una playa, junto a su pareja, quien sujeta el abultado vientre de la intérprete. La actriz viste con un pareo verde y una especie de sujetador del mismo color.

Como es conocido en Instagram, 'La Pánfila' suele compartir fotografías junto a su madre e hijo, siendo este último un símbolo de compromiso y entrega de lucha para un bienaventurado porvenir.

En cuestión de horas, la fotografía publicada por la actriz, quien alcanzó mayor protagonismo en el programa sabatino de Ernesto Pimentel, superó los 7 mil 'Me gusta' y decenas de felicitaciones que las hicieron presentes en la sección de comentarios de la red social en mención.

Como se recuerda, María Victoria Santana, 'La Pánfila', retornó a la televisión encarnando a la 'Flower', una respingada empleada del hogar en la teleserie 'Los Vílchez'.

'La Pánfila' se separó del padre de su hijo en 2017

En agosto de 2017, la actriz se separó del padre de su hijo, Juan Carlos Suito. Las cosas entre 'La Pánfila' y su pareja de ese entonces no marchaban bien, pese a que en mayo de ese mismo año se habrían dado una nueva oportunidad por el bien de su retoño.

"No quiero hacer un show y que me digan: 'la tonta que siempre perdona, pero hice mi esfuerzo y tomé malas decisiones'. Ahora hay que seguir para adelante. A veces las relaciones no son lo que uno espera y las personas no son lo que uno cree. Son errores mutuos", manifestó en su momento María Victoria Santana en una pasa entrevista.