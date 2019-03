Cardi B: Todas las peleas que protagonizó la famosa rapera

Cardi B no solo destaca en el mundo del rap por sus pegajosas canciones, sino también por su extravagante personalidad.

Esta característica la ha llevado a protagonizar varias peleas con personas del mundo del espectáculo de los Estados Unidos.

Te contamos a detalle cómo se originaron estas rencillas.

¿Quién es Cardi B y dónde nació?

Cardi B es una rapera que se hizo conocida en el mundo del espectáculo por su participación en realities y su trabajo como stripper.

La artista, a quien muchos reconocen por el meme donde aparece una niña con el mensaje "dice mi mamá", nació el 11 de octubre de 1992 en Nueva York, Estados Unidos.

Su verdadero nombre es Belcalis Almánzar. Durante su niñez hasta su adolescencia vivió en el barrio Highbridge, en El Bronx, uno de los lugares más pobres de norteamérica.

Tiene familia en República Dominicana por su padre y en Trinidad y Tobago por su madre.

Convivió una parte de su vida con su abuela en Washington Heights, ubicado en Manhattan, por lo que su acento del idioma no es muy claro.

Cardi B integró varias pandillas durante su adolescencia, mientras asistía a la secundaria.

La rapera comenzó a trabajar como cajera en un supermercado porque su familia no tenía muchos ingresos económicos.

Un año después, luego de ser despedida, empezó a laborar como stripper. Tenía 19 y quería ganar grandes sumas de dinero en ese negocio.

De Stripper a estrella del hip hop

Su trabajo como stripper la ayudó a salir de la pobreza y conseguir la fama que actualmente tiene.

Cardi B se propuso aumentar sus ingresos. Para lograrlo, se aumentó los senos y glúteos sometiéndose a varias cirugías plásticas.

No todo fue positivo para ella durante esta etapa, pues tuvo que padecer violencia por parte de su novio, a quien calificó de "posesivo".

Cuando ahorró dinero suficiente, la rapera decidió mudarse de su casa de El Bronx y terminar con su novio.

También dejó la universidad por su trabajo como stripper, por lo que no consiguió la licenciatura que aspiraba obtener.

Cardi B comenzó a hacerse famosa en 2013 debido a las fotos que publicaba en Instagram y otras redes sociales.

Su popularidad creció cuando fue una de las participantes del reality show "Love & Hip Hop: New York".

Allí explicó que su nombre artístico provino de su apodo de la infancia: "Bacardi".

Además, protagonizó una pelea con una de sus compañeras, a la que le lanzó uno de sus tacos en la cara durante la grabación de uno de los capítulos.

Por esa época, Cardi B decidió producir varios temas con el apoyo de sellos independientes. Destacan "Boom boom", "Gangsta Bitch Music Vol. 1" y "Gangsta Bitch Music Vol. 2".

El género por el que se inclinó en ese entonces fue el rap. Esto llamó la atención de dos gerentes de Atlantic Records, compañía para la que firmó un contrato a inicios de 2017.

Este logro le dio la oportunidad de ser la telonera de The Lox durante su gira "Filthy America ... It's Beautiful Tour".

Después de ser nominada a dos BET Awards, la rapera lanzó su primer sencillo comercial, "Bodak Yellow".

El tema se hizo viral y fue reconocido con el primer puesto de los "Billboard Hot 100".

Historia del meme de Cardi B

El meme 'dice mi mamá' se viralizó luego de que Cardi B lo publicara.

En él se ve a la rapera de niña junto al mensaje "My momma said y'all have to play with me".

La fotografía hace alusión a una niña incómoda que delata a sus hermanos mayores con su mamá.

Rivalidad entre Cardi B y Nicky Minaj

La rivalidad entre Cardi B y Nicky Minaj inició cuando ambas debían trabajar juntas en la grabación del videoclip "Motorshow".

Se dice que antes de este acontecimiento la relación entre ambas era cordial. Prueba de ello, era que se seguían en Instagram y Twitter.

En una entrevista para una radio, a la rapera de El Bronx le preguntaron cómo fue la experiencia de trabajar con Nicky Minaj.

Respondió que sus versos eran cambiados por Minaj dando a entender que la cantante no era tan buena en el rap.

En el video, no se ve a esta rapera cantando al lado de Cardi B, hecho que provocó que muchos la criticaran a través de las redes sociales y la calificaran de "poco humilde".

Esto hizo que Nicky Minaj desapareciera de sus cuentas durante tres meses.

Cardi B al lado de Nicky Minaj. Créditos: Difusión.

En una entrevista, confesó que le molestó que Cardi B hablara mal de ella luego del estreno de "Motorshow" y opinó que una persona que recién inicia en el rap debería ser agradecida con quienes la apoyan, refiriéndose a la exstripper.

No volvieron a discutir hasta que Nicky Minaj lanzó su quinto álbum "Queen" en el que habían canciones cuyas letras se referían de forma indirecta a Cardi B.

Por ello, se empezó a especular que sus raps no eran escritos por ella misma, una afirmación que los representantes de Cardi B desmintieron.

A partir de este evento, muchos usuarios calificaron a Minaj de envidiosa y la exestripper aprovechaba esto para hablar sobre ella sin mencionar su nombre, lo cual le generaba apariciones en portadas.

"Todo el amor que mis fans, mis amigos, que todos me muestran es genuino, es hermoso, y eso es algo que Dios me dio y que tú no puedes comprar", aseguró Cardi B en referencia a su compañera.

El enfurecimiento de esta artista se encendió aún más cuando vio que Minaj le había dado "me gusta" a un tweet en el que se le calificaba de "mala madre".

En un evento, Cardi B decidió golpear a la otra rapera por este motivo. Luego, publicó un comunicado en el que detallaba todas las veces en que Minaj habló mal de ella.

Cardi B en el Instagram

Cardi B cuenta con 42,7 mil millones de seguidores en Instagram.

Su usuario es @iamcardib y sube constantemente fotografías, memes e historias sobre su carrera como rapera.

Estas son algunas de sus publicaciones.

Canciones y premios de Cardi B

Cardi B tiene muchos éxitos musicales por los cuales ha recibido numerosos premios.

Estos son los que puedes encontrar en Spotify y Youtube.

Canciones de Cardi B en Spotify

I Like It

Bodak Yellow

Ring

Be Careful

Money Bag

Bartier Cardi

Thru you phone

Drip

Get Up 10

I Do

She Bad

Foreva

Bickenhead

Washpoppin

Por estos temas, la rapera Cardi B ha recibido muchos premios.

- En 2007, ganó el premio a Mejor Artista Nuevo Hip Hop de los BET Hip Hop Awards.

- En ese mismo evento se llevó el premio a Mejor Estilo Rap y Artista Más Sexy.

- Por su canción "Bodak Yellow", la rapera se llevó el premio en la categoría "Mejor Sencillo". También destacó en la categoría "Mejor canción hip hop del año" de los Soul Train Music Awards y en "Premios de los Espectadores" de los BET Awards.

- Su disco "Gangsta Music Vol. 2" fue premiado en la categoría "Mejor Mixtape".

- También ganó en la categoría "Mejor Artista Femenina Hip Hop" de los BET Awards.

- En los Billboard Awards, Cardi B destacó en la categoría "Top artista femenina rap".

- En las categorías "Mejor artista nuevo" y "Mejor Artista Nuevo Hip Hop" de los iHeartMusicAwards, Cardi B también destacó.

- Ganó en la categoría "Mejor artista R&B / Hip Hop" de los Teen Choice Awards.