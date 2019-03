¿Alex Rodriguez propuso a exconejita de Playboy trío con Jennifer Lopez?

Desde que Alex Rodríguez le propuso matrimonio a su novia Jennifer Lopez, sobre la pareja han salpicado rumores de infidelidad por parte del exbeisbolista de la MLB. Cuando muchos se olvidaron de las declaraciones de José Canseco, una nueva historia opaca el amor de la pareja.

El medio digital 'The Sun' generó revuelo en las redes sociales al asegurar que Alex Rodríguez bombardeó el teléfono de la modelo británica Zoe Gregory, exconejita de Playboy, con fotos y videos de sus partes íntimas.

Según resalta el medio internacional, el deportista le suplicaba que cediera a realizar un trío sexual con él (en el que participaría J Lo), a base de mensajes de mal gusto y vídeos explícitos. Todo esto sucedió tan solo unas semanas antes de que Alex le propusiera matrimonio a la cantante estadounidense.

Zoe Gregory, de 44 años, ha explicado que se sintió fatal con los mensajes recibidos por parte de Rodríguez ya es ella es una fiel admiradora de Jennifer Lopez. Según dijo, le parece una atrocidad que la estrella de béisbol le tome el pelo de esta manera a la intérprete de 'El anillo pa' cuando'.

“'JLo es increíble y ella no se merece esto. Mientras se preparaba para pedirle matrimonio, me estaba pidiendo vídeos sexuales, exigiendo que nos viésemos y pidiéndome que le arreglara citas con otras chicas”, declaró la modelo para The Sun.

Otro de los mensajes que recibió la modelo y que 'The Sun' lo hizo público es el siguiente: “¿Todavía estás pensando en el nombre de tres chicas divertidas para nosotros?”.

Al ser consultada sobre los mensajes directos y los videos que contenían imágenes de su miembro viril, la inglesa declaró: “Se comportaba como un perro sucio. Parecía un señor necesitado y cachondo”.

Zoe Gregory es consciente que con sus declaraciones puede hacer que se desequilibre la relación y que incluso no se realice la boda, pero prefiere que la ex de Marc Anthony pueda abrir los ojos a tiempo.

Hace unos días la exmujer de Alex Rodríguez aseguró que se divorció de él porque le había sido infiel en distintas ocasiones.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha declarado al respecto.

José Canseco continúa con sus ataques hacia Alex Rodríguez