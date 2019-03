Justin Bieber se retira de la música temporalmente y manda mensaje a sus fans

Justin Bieber anunció su retiro temporal de la industria musical para salvaguardar sus problemas personales y su matrimonio, de acuerdo a una publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Reveló que se encontraba enfocado en "reparar algunos de los problemas más profundos que tengo", a cambio de crear nueva música.

"Leí muchos mensajes que decían que querían un (nuevo) álbum", comienza la publicación de Bieber.

"Recorrí toda mi vida de adolescente, y a principios de los 20, me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron que no estaba contento en la última gira, no lo merezco y no se lo merecen, pagan dinero para venir y tener una "enérgico y divertido concierto de y no pude emocionalmente darles eso cerca del final de la gira", explicó.

"La música es muy importante para mí, pero nada está antes de mi familia y mi salud. Voy a volver con un álbum"

Justin Bieber anunció su decisión después de que a principios del mes declarara que se encontraba "luchando mucho" con su salud mental, y solicitar a sus fans que rezaran por él.

En definitivo, Justin Bieber no se encuentra en un buen momento en su vida ya que se ha separado de su prometida Hailey Baldwin y se presume que seguiría enamorado de Selena Gomez.