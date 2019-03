Chilenos pifean a presidente Piñera en concierto de Paul McCartney

El concierto que ofreció el exbeatle Paul Mccartney en el estadio Nacional de Chile, fue vitoreado por las 51 mil personas quienes llegaron al recinto para disfrutar de toda la versatilidad del ex bajista y leyenda viviente .

McCartney junto a su banda interpretó emblemáticos temas de The Beatles como "A Hard day’s Night", Love Me Do, entre otros, pero también "Junior Farm" de Wing, de la agrupación que el propio Paul formó junto a su fallecida esposa Linda Eastman, en 1998.

Sin embargo, con la misma euforia con las que los fans celebraron la música de McCartney, se suscitó un momento álgido durante el show cuando el exbeatle nombró al Presidente Sebastián Piñera, que se encontraba en el concierto. "Hoy hay un invitado muy especial, el Presidente", dijo el músico británico, mientras en ese momento miles de pifias, que duraron cerca de 30 segundos, cayeron por parte de los asistentes del Estadio Nacional contra el primer mandatario.

Superado el mal momento, Paul McCartney continuó con su concierto, manteniendo esa conexión con el público que sólo consiguen los grandes. Una de las canciones más esperadas de la noche, "Hey Jude", fue coreada por los miles de fanáticos, pero el tema que se robó todos los aplausos fue "Live and Let Die" gracias a un impresionante juego de fuegos artificiales que iluminaron el Estadio Nacional.