Silvia Cornejo rompe su silencio y toma drástica decisión [VIDEO]

Silvia Cornejo aparece en la TV y rompe su silencio para aclarar polémico video protagonizado con la ex de su actual pareja Jean Paul Gabuteau.

La emisión de Latina informó que Jean Paul Gabuteau, pareja de la presentadora de televisión, "habría negado su matrimonio" para salir con una joven desconocida.

De acuerdo con el conductor de ‘Válgame Dios’, Rodrigo González, una amiga habría llamado a la exmiss Perú para avisarle que su marido se encontraba con una fémina cenando en un conocido restaurante en la avenida El Polo en Santiago de Surco.

Sin embargo, la conductora decidió aclarar la situación con el siguiente mensaje: "En verdad, deberían investigar bien a fondo, es lo único que les puedo decir".

"Me encantaría poder declarar. Cuando yo no he estado en televisión, ustedes saben que siempre he sido bien educada con ustedes en darles cualquier tipo de declaración. Ahorita, quiero que entiendan que por mi trabajo no puedo", manifestó.

Al parecer, la modelo no entendería la buena relación que mantiene su esposo Jean Paul Gabuteau con la madre de su hijo.

"Es papá de mi hijo.Los problemas que tengan ellos no conciernen conmigo", señaló la misteriosa mujer en declaraciones para el programa 'Válgame Dios'.

En ese contexto, la presentadora de América Espectáculos indicó que le encantaría hablar sobre el particular, pero que por políticas de la empresa donde labora no puede.

Finalmente, Silvia Cornejo dejó como tarea pendiente a los reporteros de 'Válgame Dios' a que indagaran sobre el particular.

"En verdad, deberían investigar bien a fondo, es lo único que les podría decir", acotó. Sin embargo, el programa en mención se dio la tarea de investigar para explicar quien es realmente Liz Hart, la madre de uno de sus hijos de Jean Paul Gabuteau.

