Mike Bahía arremete contra la Cancillería de Colombia y la tilda de irresponsable [FOTOS]

Greeicy Rendón y Mike Bahía continúan en Perú. La pareja de colombianos denunciaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram que se encontraban retenidos en el país, tras haber cancelado su participación en el Urban Latin Fest que se realizó el último fin de semana.

Según los cantantes, cuando llegaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez les dijeron que tenían una orden de impedimento de salida del país por no haber cumplido con los requisitos de la SUNAT. Ambos señalaron que el responsable de la situación era el empresario que los contrató para dar el concierto.

Tras esta situación la Cancillería de Colombia usó sus redes sociales para pronunciarse sobre el caso. Según el comunicado publicado las razones que motivaron a la SUNAT levantar la alerta se debía a que ambos ciudadanos colombianos ingresaron como turistas al país, a esto se le suma que ya habían realizado un cobro y que esto los motivó a realizar acciones publicitarias.

Entonces en vista de la situación, la institución colombiana pidió que se agilicen los trámites este lunes por la mañana para que la pareja puede salir de Perú.

Este comunicado no fue del agrado de Mike Bahía quien no dudó en usar sus redes sociales para arremeter contra la Cancillería, pues no se ajustaría a la verdad.

"O sea... nada que ver la información de la Cancillería de Colombia. Se queda uno sorprendido de la irresponsabilidad con la que operan estas entidades gubernamentales. Salen a decir lo primero que se les ocurre sin saber la situación legal", escribió el intérprete de 'Serenata' en su cuenta oficial de Instagram.