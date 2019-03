Mariana Yazbek y Luis Miguel: conoce más del primer amor del cantante [VIDEO]

Luis Miguel llegó a Lima y previo a su concierto que se llevará a cabo hoy domingo 10 de marzo en el Jockey Club, miles de fans quieren conocer mucho más sobre el popular 'Sol de México'. Aquí le contamos algunos datos de la relación sentimental que tuvo el cantante con Mariana Yazbek.

El cantante se hizo famoso en la década de los ochenta y por décadas ha mantenido fieles fanáticos que lo han seguido hasta estos últimos años. Pero su popularidad volvió con mucho más fuerza con el estreno de su serie en Netflix, la primera autorizada por el propio cantante, que narra distintos pasajes de su vida: su relación tóxica con su padre, la desaparición de su madre, sus amores, su vida artística, entre otros aspecto que fans desconocían.

Uno de los pasajes de la vida del 'Sol de México' contados en la serie autobiográfica y que ha marcado mucha relevancia entre los fans fue la aparición de Mariana Yazbek en los dos primeros capítulos. Pese a que se conoce poco de la pareja, se dice que ella fue el primar amor del cantante y que la relación muy intenso, aunque solo haya durado un año, y marcó en el corazón del intérprete de "La Incondicional".

Mariana, novia de Luis Miguel

Luis Miguel y Mariana Yabek se conocieron en 1997, cuando el cantante disfrutaba del éxito de su séptimo álbum "Soy como quiero ser". Según muestra el primer capítulo de la serie de Netflix, ambos se conocieron en la grabación del videoclip de "Cuando calienta el sol" y él quedó maravillado con la joven que vio en aquella oportunidad.

Mariana Yazbek es fotógrafa, pero en es ocasión era parte del equipo de producción del videoclip que fue filmado en Acapulco. Ella se encargó del casting y elegir las locaciones. El popular 'Sol de México' le pidió que participara en el video y, a pesar que ella dijo que no se sentía cómoda como modelo, terminó accediendo a la propuesta y fue entonces cuando cautivó al cantante mexicano.

A penas 17 años tenía Luis Miguel cuando quedó flechado por la fotógrafa, quien era seis años mayor que él. Y según se narró en "Luis Miguel: la serie", fue con Mariana Yazbek con quien el cantante perdió la virginidad. El cantante estaba tan entusiasmado con ella que compró una casa en la zona Tecamachalco, en la Ciudad de México, para irse a vivir con ella.

Mariana era una chica de mentalidad madura y no se dejó llevar por la fama y la popularidad o el dinero del artista. Sin embargo, la pareja afrontó varias dificultades, entre ellos, el acoso de la prensa, un factor importante que la fotógrafa no llegó a soportar, sobre todo porque algunas revistas vinculaban al 'Sol de México' con otras mujeres.

Además, como se ha podido observar en la serie "Luis Miguel: la serie", fue Luisito Rey, padre de Luis Miguel, quien no quería que el joven cantante se distraiga de su carrera y, también, porque no le convenció ese romance debido a que Mariana no era famosa. La pareja finalizó su relación después de seis meses y, de acuerdo a la serie, Luis Rey tuvo algo que ver con ello, pues incluso acusó a Mariana de serle infiel al intérprete de "Cuando calienta el sol", quien creyó la versión de su padre y procedió a culminar con la relación sentimental.

Luis Miguel: Videoclip de "Cuando calienta el sol", donde aparece Mariana Yazbek

La vida del cantante mexicano captó la atención de Netflix, plataforma que autorizó la creación de una serie basada en la vida del 'Sol de México'. Luis Miguel fue interpretado por el actor Diego Boneta, quien se robó la atención de los fieles seguidores del artista.