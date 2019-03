'Caso Cerrado': Ana María Polo al borde del colapso por curioso 'trío amoroso'

Ana María Polo, de 'Caso Cerrado', quedó impactada el oír inusual caso de una pareja que puso a prueba a su relación con tal de salvarla. Los litigantes causaron todo tipo de reacciones en el set del programa de Telemundo al narrar el por qué se su presencia en la controversial emisión.

"Decidió decirme que yo soy una mujer sumamente aburrida y le dije: '¿Qué quieres que hagamos? Innovemos, juguetes, inventemos algo', porque yo quiero salvar mi matrimonio", expresó la litigante frente a la atenta mirada de la Dra.Polo.

En esa misma línea, la demandante continúo exponiendo el controversial tema en 'Caso Cerrado'.

"Me parece machista el tema del trío con una mujer, pero primero vamos hacer un trío con otro hombre; pues, doctora, era una prueba, porque él no me dijo si sí o no. Ya no me pude echar para atrás porque yo ya había dado mi palabra. Me acosté con el otro hombre, no me gustó, es gordito, 'x', pero pasó", agregó la "sacrificada" mujer.

Como si esto fuera poco, Ana María Polo pidió que siga narrando para poder tomar una decisión final en el delicado caso.

La litigante indicó que ella junto a su pareja tienen un 'pet shop' (venta de mascotas), donde laboran dos empleados que fueron los involucrados en sus "experimentos de salvación" de su fría relación.

El acusado abogó por la trabajadora porque ella se desempeña bien en su centro de labores y que su permanencia en ella es fundamental, mientras que su esposa indicó lo contrario.

Sin embargo, al pasar el testigo al set de televisión de 'Caso Cerrado', Ana María Polo quedó consternada cuando observó la evidencia.

El video fue tan fuerte que la conductora de 'Caso Cerrado' tuvo que explicar que las imágenes fueron censuradas por el mismo programa. En el material audiovisual, el empleado del 'pet shop' fue expuesto cuando intimaba con una pitón (serpiente constrictora).

Ana María Polo quedó consternada al ver la evidencia que provocó más de una reacción entre los litigantes y el público en general. En el set tuvo que intervenir los especialistas sobre el particular para poder llegar a una decisión final sobre el tema.

La litigante ganó la demanda, la cual consistía en el divorcio con su pareja y el 50 % de todo el negocio de la venta de mascotas.

'Caso Cerrado': Ana María Polo 'estalla' contra litigante que intimó con serpiente