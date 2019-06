Viña del Mar: Wisin y Yandel rinden homenaje a Daddy Yanke con "No me dejes solo" [VIDEO]

Wisin y Yandel iniciaron la gala de la Quinta Vergara emocionando al público con su música al ritmo de reggaetón. Los cantantes desbordaron la algarabía en todos los asistentes del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019.

Hoy, 24 de febrero, se dio inicio a la edición número 60 del festival latino de música que se realiza año a año en el mítico Anfitearo de la Quinta Vergara, de la región Valparaíso en Chile. El 'Dúo de la historia' retornó a la importante gala tras seis años de su última presentación, y en los últimos años desarrollaron sus carreras como solistas. Y con su retorno a los escenario alborotaron al público al iniciar con "Como antes", del año 2017.

Wisin y Yandel no dudaron en rendir homenaje a Daddy Yanke al interpretar "No me dejes solo" y "Mayor que yo", reconocidos temas musicales que hasta el momento se escucha en algunas emisoras radiales. El público que está en Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019 se sumaron a las energías que transmitían los cantantes y empezaron a corear, inclusos, otros se pusieron a bailar.

Tras ganar la Gaviota de Plata, el 'Dúo de la historia' se emocionaron y mencionaron algunas frases dirigidas hacia el público. "Un gran honor compartir con gente hermosa. Segundo, con mi hermano Yandel".

El Festival de Viña del Mar 2019 se está transmitiendo en Chile por Televisión Nacional de Chile (TVN) y en el Canal 13 de Chile. En las emisoras, se escuchará en Radio Chile. Puedes conectarte a través de su página web.

Para lo que quieran ver desde Colombia o Bolivia, pueden sintonizar el Festival de Viña del Mar 2019 en los canales Canal 1 y Red Uno.

Los peruanos podrán ver este evento mediante Fox Channel y Fox Life, canales de televisión que transmitirán el concurso en toda Latinoamérica. Para ello, necesitas un servicio de cable.

- Movistar:

Fox Channel: 108

Fox Life: 117

- Claro:

Fox Channel:

Fox Life:108

- DirecTV

Fox Channel: 202

Fox Life: 212

¿A qué hora ver EN VIVO el Festival de Viña del Mar 2019?

- Chile: 10:00 p.m.

- México: 7:00 p.m.

- Perú: 8:00 p.m.

- Ecuador: 8:00 p.m.

- Colombia: 8:00 p.m.

- Venezuela: 9:00 p.m.

- Argentina: 10:00 p.m.

¿Qué artistas competirán en el Festival Viña del Mar 2019?

Los canciones con las que competirán los músicos para llevarse la Gaviota del Festival de Viña del Mar 2019 en esta edición son:

Competencia internacional de Festival de Viña del Mar 2019:

- Chile: “Por algo fue” de Neven Ilic

- Colombia: “Tu culpa” Martina la Peligrosa

- Cuba: “Un pasito por América” de Boni y Kelly (BNK)

- Ecuador: “El innombrable” de Dayanara

- Panamá: “Pégate sexy y La Chama” de Mr. Saik

- Perú: Ya no más de Susan Ochoa

Competencia folclórica Festival de Viña del Mar 2019

- Argentina: “Justo ahora” de Destino San Javier

- Bolivia: “Me cansé de amarte” de Ch'ila Jatun

- Chile: “Y arderán” de Benjamín Walker

- Colombia: “Que me beses” de Grupo Kvrass

- Panamá: “Mi tierra te llora” de Margarita Henríquez

- Perú: “Una misma sangre” de Nicole Pillman

Programación del Festival Viña del Mar 2019

Domingo 24 de febrero

-Wisin y Yandel

-Felipe Avello

-Sebastián Yatra

Lunes 25 de febrero

-Raphael

-Dino Gordillo

-Yuri

Martes 26 de febrero

-Marc Anthony

-Jani Dueñas

David Bisbal

Miércoles 27 de febrero

Marco Antonio Solís

Jorge Alis

Carlos Rivera

Jueves 28 de febrero

-Backstreet Boys

-Mauricio Palma

-Cami (Camila Gallardo)

Viernes 1 de marzo

-Bad Bunny

-Bonco Quiñongo

-Becky G

¿Quiénes conducirán el Festival Viña del Mar 2019?

En el Festival de Viña del Mar 2019 habrán conductores en la Quinta Vergara y en el backstage.

Los principales serán María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

Ambos íconos de la televisión de Chile vienen preparándose para conducir el certamen desde noviembre del año pasado.