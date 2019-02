¿Quién era Natacha Jaitt?: vida, escándalos y denuncias

Natacha Jaitt, nacida el 13 de agosto de 1977, falleció la madrugada de este 23 de febrero producto de una falla cardíaco-respiratoria (falla multiorgánica). De acuerdo al portal web Infobae, dicho desenlace se pudo producir por la excesiva ingesta de alcohol y cocaína.

Ella fue encontrada en esa condición en un salón de baile ubicado en el barrio La Ñata, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina en horas de la madrugada. La policía viene investigando el caso siguiendo los reglamentos de turno.

En línea con ello, el abogado de Natacha Jaitt, Alejandro Cipolla, informó que un familiar de la vedette considera que pudo haber sido un asesinato ya que ella, según su versión, había dejado los estupefacientes.

Asimismo, la autopsia también reveló que no hubo signos de violencia en el cuerpo de la desaparecida mujer de 41 años.

¿Quién era Natacha Jaitt?

Nunca pudo tener la tranquilidad que uno necesita. Natacha Jaitt siempre estuvo envuelta en un sinfín de polémicas por sus confesiones sexuales y problemas legales.

Natacha Jaitt comentó en una entrevista para Terra Magazine que antes de viajar a España “trabajaba con Coco Silly y Daniel Aráoz en Compatriotas, en Canal Siete, que jugaba a actuar, ahí le perdió el miedo a la cámara, ya que siempre había querido trabajar en televisión”.

Pero debido a los problemas económicos que sufrió Argentina, gastó todo su dinero para trasladarse a ese país europeo; Natacha Jaitt solo se quedó con 10 dólares luego de su atrevida y aventurada inversión.

Su meta era llegar a la televisión española y lo logró. Participó en un casting para una de las ediciones de la exitosa franquicia televisiva Gran Hermano (2004) y fue seleccionada para participar en ese programa concurso.

En los casi 100 días que pasó encerrada en una casa (formato del programa) se volvió muy popular entre la teleaudiencia de esa nación. Su notoriedad se debía principalmente a las confesiones sexuales que realizaba en el reality.

Pese a no ganar en el concurso, fue convocada al late show español, Crónicas Marcianas, conducido por Javier Sará. Después de ello, obtuvo su primer espacio propio en Consultorio Sexual en la señal de Playboy TV. Asimismo en paralelo, seguía su ascendiente carrera de modelo de revistas para adultos; apareció en Inverviú, Maxim, Playboy, entre otras.

El 2007 regresa a su patria y produce revuelo con una serie de acciones que llamó la atención de la prensa sensacionalista. Por ejemplo, en una entrevista realizada en noviembre de ese año para el programa “De dónde vengo” del hombre de prensa “Chiche” Gelblung simuló tener un orgasmo.

A la vez, participó en uno de los segmentos del programa “Showmatch” de Marcelo Tinelli, “Bailando por un sueño”. También condujo “Enciende tus sentidos” para América TV de su país.

Sus confesiones siempre generaron mucha polémica. Natacha Jaitt nunca se hizo problemas al revelar sobre sus intereses sexuales. “Me pongo en la piel de la gente y deben pensar que soy una loca, pero la verdad es que vivo masturbándome y eso aumenta la libido: cuanto más me excito, más quiero hacer el amor" explicó en un medio escrito.

Para Terra Magazine contó más a detalle sobre su vida privada: “He tenido tríos, orgías, con una mujer, con dos mujeres, cosas que se me fueron dando y las fui deseando. […] Mi parte sexópata es que no puedo vivir sin tener sexo, no puedo pasarme la vida sin hablar de sexo, sin tenerlo. Obviamente que no estoy todo el día así.

Pero esas cosas que nos decimos las mujeres cuando nos juntamos, hay que tener la libertad de decirlas públicamente, aunque existe el prejuicio de que no podés hacerlo o decirlo porque sos mujer. Y es todo lo contrario, mientras menos lo comentás peor te va sexualmente.”

Natacha Jaitt: drogas y prostitución

En el “Podemos hablar” de Andy Kusnetzoff, contó que cuando falleció el papá de uno de sus 2 hijos, Valentino (13), empezó a consumir cocaína. Ella no quería seguir viviendo según su propio testimonio, pero era consciente de que sus hijos (Antonella ya tiene 20) la necesitaban.

En el mismo espacio televisivo mencionó que había ejercido la prostitución y no tenía razones para ocultarlo: “Asumo lo que hago: soy locutora de radio, conductora y he ejercido la prostitución VIP pero he elegido con quién y es una bendición. Para mí es divertido cobrar”.

Natacha Jaitt y Diego Latorre

En 2017 tuvo un severo problema con el exjugador de Boca Juniors y actual periodista deportivo, Diego La Torre. El diario el Clarín informó lo siguiente en octubre de ese año:

“Natacha Jaitt quedó imputada en la causa por Extorsión que le inició Diego Latorre. La morocha declaró ayer durante cinco horas. En el documento queda especificado que habría cobrado trescientos cincuenta mil pesos y reclamado más dinero todavía, para no mostrar públicamente videos sexuales que involucrarían a Latorre con hombres y travestis.”

Natacha Jaitt habló y el caso de abuso sexual de menores del club Independiente

Uno de sus últimos grandes problemas en la que estuvo involucrada fue en el delicado caso de abuso sexual de jugadores menores del famoso club Independiente de Avellaneda.

El coordinador de las divisiones menores del club rojo, Fernando Berón, denunció que un exjugador de esa categoría era parte de una red de prostitución que realizaba el contacto entre juveniles del equipo y hombres que pagaban por sus servicios.

Natacha Jaitt se hizo presente en “La noche de Mirtha”, programa dirigido por Mirtha Legrand, y empezó a incriminar a una serie de hombres de prensa y políticos de haber pagado para tener relaciones con niños de hasta 11 años de edad.

Mirtha Legrand ofreció disculpas a la opinión pública debido a que la modelo no llevó pruebas.

El fallecimiento de Natacha Jaitt continuará siendo investigado. Su familia considera que su muerte fue muy extraña. El desenredo rápido de esta historia podría ayudar a que ella obtenga una paz que en vida nunca tuvo.