Sketch de 'El Valor de la verdura' con Nicola Yucachella genera polémica [VIDEO]

Luego de que el pasado 16 de febrero Nicola Porcella se presentara en el programa ‘El Valor de la Verdad’ de Beto Ortiz, donde ganó 50 mil soles por contar su versión de lo que sucedió en la llamada ‘Fiesta del Terror’ en Asia, donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas contra su voluntad, ahora se ha planeado sacar una parodia del mencionado espacio.

Durante la semana, cientos de cibernautas han venido pidiendo a la producción de ‘El Wasap de JB’ e incluso al mismo Jorge Benavides a través de las redes sociales realizar un sketch para su programa en Latina sobre el tema.

En la víspera, Beto Ortiz anunció a través de sus redes sociales con videos y fotografías de lo que sería la nueva parodia de ‘El Valor de la Verdura’ y generó gran repercusión, ya que el adelanto del sketch se volvió viral en cuestión de horas.

“Ya me imita JB. Ya puedo morir en paz. (Pero hoy día no). No se lo pueden perder. Es demasiado”, escribió el conductor de ‘El Valor de la Verdad’ a través de su cuenta de Twitter.

Para este espacio Jorge Benavides dará vida al polémico periodista, mientras que Enrique Espejo, conocido popularmente como ‘Yuca’ interpretará al guerrero ‘Nicola Porcella’.

La nueva parodia de ‘El Wasap de JB’ viene generando gran polémica entre los cibernautas. Mientras algunos se divierten con el programa cómico, existe otro grupo de personas que no está de acuerdo con esta parodia. El estreno del sketch de Beto Ortiz y Nicola Porcella será este sábado a las 8:00 p. m. a través de la señal de Latina.