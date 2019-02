Aída Martínez se comprometió con corredor de motos Adolfo Carrasco

Aída Martínez pasará a la lista de casadas y así lo anunció en Instagram después que su novio le pidiera matrimonio en una noche mágica y romántica en complicidad de sus familiares. El corredor de motos Adolfo Carrasco preparó todo para que sea un momento inolvidable y lo retrataron con un video.

En un video que luego subieron a Instagram, se aprecia a Adolfo arrodillarse con el anillo en mano mientras que las cómplices de la sorpresa, la mamá, hermanas y sobrina de Aída, sostenían unos carteles con la frase “¿Quieres casarte conmigo?”.

La modelo arequipeña reveló que estaba emocionada y no podía dejar de llorar ante el inesperado momento. En las imágenes se observa a la pareja abrazarse y besarse mientras que un fondo musical se escucha el tema: “Tienes La Magia”, de Lil Silvio & El Vega. Los familiares de Aída Martínez no pararon de bailar junto a la feliz pareja.

El deportista hizo una fogata en forma de corazón para ponerle el toque romántico al momento. La bailarina no lo podía creer que no paraba de llorar. “Cómplices en todo, vivíamos a mil por hora, los motores nos acercaron más. A pesar de las distancias, peleas, idas y vueltas, siempre me sacabas un sonrisa. Hoy por hoy, después de tantas luchas, puedo decirte ¡sí!, me quiero casar contigo”, escribió Aída Martínez en su Instagram.

Hasta el momento la figura de Chollywood no ha comentado de cuándo será la fecha de la unión, pero lo más probable es que sea en el 2020 en su ciudad natal Arequipa.

Aída Martínez y Adolfo Carrasco se conocieron cuando practicaban el motociclismo. Desde Instagram, el deportista compartía sus fotos y videos de lo bien que lo pasa con su ahora novia. Una de sus publicaciones últimas fue en Río de Janeiro, Brasil, donde describió el momento “verano con mi amor”.





Pedida de mano

Canción de la noche romántica