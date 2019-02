Gino Assereto es blanco de crueles comentarios tras promocionar su tema "Cuando le doy" [VIDEO]

Gino assereto, novio de Jazmín Pinedo, y su hermano José Luis Benzaquen "J" promocionaron la canción "Cuando yo le doy". Los chicos reality presentaron el tema en la reciente emisión de 'Esto es Guerra', sin embargo, el 'Tiburón' Assereto compartió el video en su cuenta de Instagram sin imaginar la interacción de sus haters.

" Ahora posa para la cámara y flash ...'Cuando yo le doy', pueden escuchar el tema completa entrando en mi bio de Instagram y Twitter, ahí está el link ", escribió Gino Assereto en su publicación de Instagram.

Tras la difusión, diversos 'trolls' arremetieron contra Gino Assereto en la sección de comentarios de su cuenta autorizada de Instagram.

"Sería lo último que contrate, que siga armando vasitos", "Asco la letra de tu canción. Qué lástima que te sigan puros mocosos, luego aprenden pura estupidez", "Mucho autotun, pensé que eran otros artistas", "Pero esa no es tu voz, no entiendo que te jactas si no eres cantante", "Ahora cualquier t@$% canta", "¿Por qué zapateas?,¿acaso es huayno? Está bien que tu música esté para los perros (mil disculpas perritos) pero trata de por lo menos mejor tus pasos, ya que tu voz está c@g@% de por vida", se aprecian algunos comentarios en el perfil de Instagram del novio de Jazmín Pinedo.

"Ella es atrevida, un poco loca y bandida. Le llaman la cariñosa, una diosa tramposa cuando está encendida. Ella tiene los poderes de un superhéroe, le gusta que le den mil lujos y pasear en 'Mercedes'", se oye parte de la letra del tema "Cuando yo le voy", cuya portada del audio que subieron a YouTube a causando más de una reacción entre sus fans.

YouTube: "Cuando yo le doy"-Gino Assereto y 'J' Benz

En la imagen de la publicación de YouTube se puede observar a Gino Assereto y 'Jota' Benz completamente desnudos junto a una señorita en bikini con apariencia de 'diablita', pero en una especie de caricatura.

Pese a las críticas en contra de Gino Assereto , el audio subido a la plataforma digital antes citada cuenta con más de 7 mil reproducciones en tal solo un día de haberse difundido.

Gino Assereto y José Luis "J" presentan tema "Cuando yo le doy"

