Rafael Cardozo se burla de Gino Assereto y su familia con mensaje machista

Iniciaron los enfrentamientos en el programa. Tras el estreno del reality de competencia 'Esto es guerra', los equipos ya fueron formados. Los participantes han sido separados en dos grupos, guerreros y retadores. El retorno de Gino Assereto a EEG provocó las reacciones de sus compañeros, sobretodo del brasileño Rafael Cardozo, a quien habría tomado como fuerte rival.

Los conductores del programa 'Esto es guerra', Gian Piero Díaz y Mathias Brivio anunciaron la victoria de Rafael Cardozo en una de las competencias de destreza. Ambos invitaron a los participantes a que den sus primeros comentarios por el enfrentamiento. Gino Assereto aceptó su derrota y comentó que seguirá preparándose para ganar los retos.

Ante su respuesta, Rafael Cardozo lanzó un polémico comentario que no fue del agrado del 'Tiburón'. Esto fue lo que dijo. "Yo ya sabía el resultado. Acostúmbrate o acostumbra a todo el equipo que serás mi rival. Decirle a Gino que lavar los platos no te pone en forma. Cambia de entrenamiento".

Sobre el comentario, que muchos lo han calificado como machista, la pareja de Jazmín Pinedo no se quedó callado y le respondió con todo a Rafael. "Creo que él debería aprender de eso. Ayuda a Cachaza en la casa. Porque el cree que las mujeres tienen que hacer todas las cosas, y así no es. El hombre trabaja también. El hombre no sólo viene a competir. Tu tarea es Cachaza esto, Cachaza el otro".

Lo expresado por Gino Assereto, quien sintió que lo habían ofendido y a su familia también, provocó la risa del integrante de 'Esto es guerra', quien no desmintió tener un trato "machista" con su pareja.