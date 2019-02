Fabio Agostini es calificado de "gay" y él deja audaz respuesta [FOTOS]

El integrante de 'Esto es guerra', Fabio Agostini generó distintas reacciones en su cuenta de Instagram luego de publicar una foto donde se luce con diminuta prenda de diseño militar y presumir su derrier en la orilla del mar y compartir el siguiente mensaje: "cómo extraño estas cosas". Una publicación que en media hora sumó los 3 mil 'me gusta' y decenas de comentarios, donde la mayoría hacía de referencia al buen físico del español.

Sin embargo, entre las opiniones que generó polémica entre los seguidores fue cuando un usuario intentó dejar en tela de juicio la orientación sexual del integrante del reality juvenil de América Televisión al escribir: "Tú debes ser gay".

El comentario no pasó desapercibido por el participante del programa juvenil de América Televisión, ya casi de inmediato le dejó dejó contundente mensaje. "Que no te haga caso porque no eres mi tipo no me hace gay..LO QUE SOY ES UN GALÁCTICO", fue la audaz respuesta que escribió Fabio Agostini , quien en cuestión de minutos recibió el apoyo de sus fieles admiradores, quienes calificaron de sabia e inteligente respuesta.

"Respuesta inteligente", "Qué sabia respuesta", "Excelente respuesta", "Excelente respuesta. Eres un crack", "Bien dicho Fabio! Eres un hombre por donde te miren. Bendiciones", "Hermoso solo calma un poquito tu carácter", "Tú eres un macho... Super guapo y con superación impresionante.... Muy buena respuesta GALÁCTICO", escribieron algunos fanáticos del 'chico reality'. Mientras que otros seguidores no dudaron en dejar mensajes dirigidos al usuario (a) que le dejó polémico comentario al español.

Última foto que Fabio Agostini publicó en Instagram





La respuesta que dejó Fabio Agostini a usuario que lo calificó de gay en Instagram

Seguidores en Instagram aplaudieron la respuesta de Fabio Agostini, integrante de 'Esto es guerra'