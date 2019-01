Flavia Laos: "Emilio Jaime se portó mal conmigo"

Flavia Laos no pudo evitar pronunciarse por el desaire que le hizo su pareja Patricio Parodi a su ex pareja Emilio Jaime al no saludarlo cuando fueron presentados en Esto es guerra. "Lo que puede decir es que Patricio tuvo sus motivos para hacer lo que hizo. Sé que el saludo no se le niega a nadie pero como dijo Patricio, tampoco es hipócrita, pues ellos ya se han cruzado varias veces en muchos lugares y nunca se han saludado", refirió la actriz para luego comentar que Emilio habló mal de ella cuando terminaron la relación.

"Patricio y Emilio nunca han sido amigos, sus familias se conocen desde hace años pero no por eso hay una amistad entre ambos. Además de ello, si es cierto que Emilio se portó mal conmigo pues habló mal de mi, él dijo que eso de ser 'mal amigo' está de moda porque Patricio inició una relación conmigo luego que nosotros termináramos, pero eso no es cierto. Cuando nuestra relación llegó a su final, para un buen tiempo para que Patricio y yo empecemos a salir. Emilio me dejó como si yo pasará de amigo en amigo y eso no estuvo bien".

De otro lado la joven actriz arrancó con pie derecho el 2019. Flavia no solo se lanzó como cantante del género urbano, sino que además, abrió su canal de YouTube al lado de Patricio Parodi. "Tengo muchos planes para este 2019, además de la actuación me gusta cantar así que creo que es buen momento para lanzarme al escenario", dijo una entusiasmada Flavia quien presentó su primer tema Como sigo sin ti en el género urbano.

Además de ello, la actriz quien lleva tres meses de relación con Patricio Parodi inauguró su canal de YouTube. "Es un proyecto que teníamos en conjunto. Creo que estamos innovando en el mercado porque hay pocas parejas que trabajan junta como youtuber así que esperamos que la gente nos apoye con su visita", dijo.

"Sobre el material que vamos a mostrar, incluiremos viajes, moda, belleza, de todo un poco. También vamos a contar un poco sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación. Por lo pronto, lo nuevo que se viene es nuestro viaje por Semana Santa aunque aún no hemos definido a que lugar iremos", finalizó.

Este es el primer video de Flavia y Patricio