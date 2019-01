Yanet García se muestra al natural y abre el debate en Instagram

Yanet García, conocida popularmente como la 'Chica del clima' de México, tiene una gran popularidad en Instagram tras su incorporación como presentadora en el programa 'Hoy' de Televisa.

Todo lo que publica la bella mexicana es muy comentado por sus miles de fans en la exitosa red social y una reciente instantánea no ha sido la excepción.

Se trata de una fotografía de Yanet García donde ella se muestra al natural y sin ninguna gota de maquillaje. La fotografía en mención estuvo acompañada de la siguiente descripción llena de inspiración: "Gracias Dios por un día más. Ámate y acéptate tal cual eres con tus virtudes y defectos. Eres única. Gratitud #justme #nature #nofilter #loveyourself #behappy".

Ante esta publicación, los usuarios de Instagram abrieron en debate en la sección comentarios y hubo opiniones positivas como negativas sobre el rostro de Yanet García.

"Bonita con o sin maquillaje eres hermosa", "eres preciosa, divina y un ángel mi amor", "qué hermosos labios", "muy bien dicho Yanet (García). Que Dios te bendiga hoy y siempre por lo bonita que eres" y "me encantas y muchas bendiciones para tu familia", se pudo leer en la mencionada red social.

Sin embargo, también hubo mensajes con mala intención: "no creo que sea sin maquillaje", "eres plástica", "no eres real", "no eres bonita", "¿al natural? No creo", "mientes Yanet García" y "no puedo creer que sea sin filtros".

Yanet García paraliza Instagram al grabarse desnuda

La 'Chica del clima' encendió la plataforma Instagram con un candente video en el que podemos verla completamente desnuda en un cuarto de hotel, usando solamente una sábana para cubrir sus partes íntimas. Según explicó en el video, ella no podía dormir por el cambio de horario, hecho que ocasionó que se desvele.