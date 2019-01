Tilsa le responde a Magaly luego que habló de su pasado y dijo que “es infeliz”

Tilsa Lozano y Magaly Medina están enfrentadas desde hace mucho tiempo en el medio del espectáculo. Esta vez, la exmodelo salió a defenderse luego que la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ indicara que es “una mujer infeliz” y recordara su pasado con Juan Manuel Vargas, quien es pareja de Blanca Rodríguez.

“En realidad, ella no me conoce y no puede saber si soy una persona feliz o infeliz. Al final, tomo las palabras de quien vienen. Más bien ella debería aprovechar que ahora que tiene un equipo de investigación, averigüe sobre una dirección que yo le puedo pasar y vamos a ver ahí quién es la más infeliz de las dos”, dijo la exconejita de Playboy para Trome.

Durante la semana Magaly Medina comentó con Natalia Málaga sobre el pasado de Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas, la conductora de ‘En exclusiva’ señaló que la figura de ATV no tiene otro recurso que hablar de ella.

“Mira, cuando alguien me juzga o critica por mi pasado, que en algunas mentes no importa si alguien salió a decir que estaba separado, siempre se van a quedar con otra idea, por más que digas otra cosa. Yo ya me di cuenta de que la vida da vueltas, el universo y Dios son muy justos y cada persona está donde tiene que estar y como tiene que estar. Aparte, han pasado 10 años y si me sigue juzgando o señalando por lo mismo, es porque no tiene nada malo que decir de mi presente. Entonces, la única cosa de la que ella se agarra y trata de destrozarme es por algo que pasó hace una década. Lamentablemente, la mujer no tiene otro recurso y habla siempre lo mismo”, comentó.

Finalmente, Tilsa Lozano sostuvo que pese a la trayectoria que tiene la periodista no ha evolucionado con el paso de tiempo. “Magaly no es nadie. No tengo nada que decir de ella ni de sus 6 o 7 puntos. ‘Combate’ hacía más en ese horario y era más barato. Además, te diste cuenta de que llegó (a ATV) y todos se fueron corriendo, se fue Beto (Ortiz), Gian Piero (Díaz), se quedó sola”, manifestó.

Tilsa Lozano regresará a las pantallas bajo la conducción de ‘En exclusiva’ por Panamericana Televisión, espacio que conducía la exMiss Perú Karen Schwarz.