Karol G y Anuel AA llegan a Perú con su gira 'Culpables' [VIDEO]

Karol G y Anuel AA, en conferencia de prensa en Estados Unidos, anunciaron su primera gira como pareja. 'Culpables' es el nombre que han elegido para su tour por Latinoámerica.

Y como era de esperarse, uno de los países a los que llegará la pareja del momento es Perú. El concierto en nuestro país está programado para el próximo jueves 2 de mayo en el Jockey Club. El puertorriqueño y la colombiana iniciarán el tour en Bogotá el próximo 15 de marzo y finalizará en Guayaquil el 31 de mayo.

Además en esos dos meses visitarán Argentina, Chile, República Dominicana, Paraguay, México, Guatemala y El Salvador. La gira lleva el nombre de la primera canción que grabaron juntos, además es ahí donde se conocieron y empezaron las especulaciones que ambos mantenían una relación sentimental.

Y tras varios meses, Anuel AA y Karol G confirmaron su relación a través de sus redes sociales. En donde hace unas semanas publicaron una polémica fotografía, que luego se convertiría en la imagen de su siguiente canción titulada 'Secreto', que a menos de diez días de su lanzamiento superó las 90 millones de vistas en YouTube.

Hace unos días, para celebrar el éxito del tema musical, la colombiana no dudó en compartir un video en el que se le escucha cantar 'Secreto', además le agregó la siguiente descripción: "¿35 millones? Gracias".

Sus fans no dejaron pasar la publicación y aprovecharon de dedicarle algunos mensajes: "Felicitaciones a los dos por ese gran negocio que están haciendo. Dios los bendiga", "Me encantó esa canción y el video que refleja una relación bonita", "No paro de escuchar la canción", "Cantas hermoso. Tu tema con Anuel AA es lo máximo y les deseo lo mejor", "Eres la mejor" y "Como no amarla", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

