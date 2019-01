Phillip Butters hizo comentario polémico sobre la relación de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe

Magaly Medina no deja atrás el tema de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe y en la última edición de su programa 'Magaly TV, la firme' habló de la relación del futbolista del Lokomotiv y la chica reality con Phillip Butters.

¿Qué te parece lo de Ivana y 'Foquita? Es enamoradizo este moreno señaló Magaly al conductor, a lo que Butters respondió: "A mí lo que llama la atención es cómo te puede quejar si tú mismo estás haciendo todos los méritos para que Magaly hable de ti, porque si lo pones en el Facebook, lo pones en el Twitter, te tomas la foto, lo subes, ya pues todo el mundo me vio, lo he hecho para que me vean", esto lo dijo en referencia a la carta notarial que le envió el seleccionado a la conductora antes del inicio de su programa.

Con respecto a la relación que mantiene Jefferson con Ivana, Butters fue tajante: "Una chica linda, bonita, preciosa qué me va a ver a mí más que la billetera pues". Magaly completó la idea diciéndole al conductor que si ve que una chica bonita se le acerca sabe que solo lo hace por la billetera, tras este comentario el conductor solo atinó a levantar los brazos.

"Yo sí creo que se dan cuenta y ellos creen que toman ventaja", agregó Phillip Butters haciendo referencia a que los futbolistas sí saben que el dinero podría ser un gran atractivo para algunas personas.

El conductor se suma a la críticas y opiniones alrededor de la relación de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, quienes no se han vuelto a pronunciar del tema desde lo dicho después del cumpleaños de 'Zorro' Zupe.