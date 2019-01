Karol G responde a quienes criticaron video íntimo y tatuaje de Anuel AA [VIDEO]

Karol G, cantante de reggaetón, usó su cuenta de Instagram ara defender a capa y espada todo lo que ha hecho las últimas semanas acompañada de su pareja, el rapero Anuel AA.

En un video publicado en la citada red social, la intérprete de "Mi cama" contó algunos datos desconocidos con respecto a las imágenes que muestra el videoclip de su reciente tema "Secretos", donde ella y su novio se muestran en íntimas escenas, las cuales ha dado de qué hablar en las distintas redes sociales.

Karol G, además de revelar que fue ella quien motivó a que en su reciente video lanzado en Youtube junto a Anuel AA tenga esas escenas; mencionó que lo que quería es dar a conocer que el amor es capaz de cambiar muchas cosas.

"Que si se hizo, no se hizo; que si se tatuó, por qué si o porqué no, que si era pública, que cómo debería ser. La verdad, el video de "Secretos", porque me voy a dar los créditos, la iniciativa fue mía. Fue simplemente para hablar al mundo de otra cosa, de amor y de algo verdadero. Y ese video es la muestra de que el amor pueden cambiar muchas cosas", dijo la artista musical.

Sin embargo, la intérprete de "Mi cama" no solo sacó cara por las decisiones que ha tomado al lado de su pareja Anuel AA, sino también dejó un fuerte mensaje dirigido a quienes la criticaron.

"Dejen la crítica de lado, consigan mejor con quien vivir algo muy especial", añadió la cantante de reggaetón para luego mandar un beso volado al finalizar el audiovisual, el cual fue publicado en su cuenta de Instagram.

Hace unos días Anuel AA compartió en su cuenta de Instagram el tatuaje que se realizó en la espalda, que tiene como diseño el rostro de él y de su novia, la cantante Karol G.

El videoclip de "Secreto", tema musical de Karol G y Anuel AA

Previo al lanzamiento de este nuevo videoclip, la cantante colombiana compartió una foto íntima en su cuenta de Instagram, donde aparece semidesnuda acompañada de su pareja Anuel AA. La imagen generó todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales.