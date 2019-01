'V' de BTS dejó sin palabras a fans con radical transformación [VIDEO]

BTS es actualmente la banda juvenil de Kpop más poderosa a nivel mundial, ya que ha logrado posicionar su música entre lo más descargado en todas sus plataformas. La agrupación ha logrado catapultar a todos sus integrantes a la fama, como es el caso de 'V', quien es uno de los cantantes más famosos de la agrupación.

Uno de los cantantes más resaltantes de la agrupación conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, es 'V', quien desde el 2013 ha mostrado sus habilidades en el canto y el baile. A raíz de su fama, sus integrantes no dudan en mantener a sus seguidores emocionados no solo con su música, sino también con sus atrevidos looks.

A sus 22 años es pieza clave de la agrupación, ya que es cantante, actor, modelo, bailarín e incluso compone canciones para el grupo, al igual que temas en solitario, que lo convierten en uno de los jóvenes más exitosos de su país, ya que ha logrado posicionarlos en los principales charts de música.

El 12 de enero, la agrupación de Corea del Sur se presentó en el famoso Dome Nagoya en Japón, don todos los Army quedaron impactados con los artistas, pero sobre todo con sus radicales transformaciones, ya que Jimin se pintó de Rosado, Jin de gris, Suga de gris azulado. Pero V fue el intérprete que más captó la atención de todos.

Su cabello azul logró cautivar a todos los seguidores, quienes lo consideraron "demasiado bello" y le pidieron que continúe así, ya que le quedaría muy bien.