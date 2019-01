Premios Lo Nuestro 2019: Natti Natasha encabeza lista de nominaciones

Univisión lanzó la lista completa de nominados a los Premios Lo Nuestro 2019 y una de las mayores sorpresas ha sido, sin duda, las 15 nominaciones que ha alcanzado la cantautora de reggaeton, Natti Natasha. Las categorias a las que ha sido nominada la cantante de populares hits como "Sin Pijama" y "Me gusta" van desde "Mejor artista femenina del año", "Mejor colaboración del año" hasta el "Mejor sencillo del año".

A Natti Natasha le siguen cantantes de peso de la música latina como Bad Bunny y J Balvin con 12 nominaciones cada uno. Luego de ellos está el intérprete de la canción "Criminal", Ozuna, con 10 nominaciones. Los que continúan a él son también artistas del reggaetón como Nicky Jam, Becky G, Maluma y Wisin.

Nominaciones de Natti Natasha para los Premios Lo Nuestro 2019

Sencillo del año: En esta categoría Natti Natasha compite con su canción "Quién sabe" contra canciones como "Me niego" de Reik con Ozuna y Wisin; "Mitad y mitad" de Calibre 50 y "X" deNicky Jam y J Balvin.

Colaboración del año: La participación que tuvo en la canción "Justicia" con el cantante Silvestre Dangond la ha hecho acreedora a esta nominación. En ella competirá con "Fino pero sordo" de Julión Álvarez con Hansen Flores; "Me niego", Reik con Ozuna y Wisin; "X", Nicky Jam y J Balvin.

Remix del año: "Dura (remix)", Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha; "El baño (remix)", Enrique Iglesias con Bad Bunny y Natti Natasha; "Inolvidable (remix)", Farruko, Daddy Yankee y Akon con Sean Paul; "Mi mala (remix)", Mau y Ricky y Karol G con Becky G, Leslie Grace y Lali; "Te boté (remix)", Nio García, Casper Mágico y Bad Bunny con Ozuna, Nicky Jam y Darell.

Colaboración del año, pop/rock: "Clandestino", Shakira y Maluma; "Fiebre", Ricky Martin con Wisin y Yandel; "Me niego", Reik con Ozuna y Wisin; "No me acuerdo", Thalía y Natti Natasha; "Nos fuimos lejos", Descemer Bueno y Enrique Iglesias con El Micha.

Canción del año, urbano: "Dura (remix)", Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha; "El baño (remix)", Enrique Iglesias con Bad Bunny y Natti Natasha; "Sin pijama", Becky G y Natti Natasha; "Única", Ozuna; "X", Nicky Jam y J Balvin.

Colaboración del año, urbano: "Dura (remix)", Daddy Yankee con Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha; "El baño (remix)", Enrique Iglesias con Bad Bunny y Natti Natasha; "Machika", J Balvin con Anitta y Jeon; "Sin pijama", Becky G y Natti Natasha; "X", Nicky Jam y J Balvin.

Artista femenina del año, urbano: Anitta, Becky G, Cardi B, Karol G, Natti Natasha.

Canción del año, tropical: "Hoy tengo tiempo", Carlos Vives; "Justicia", Silvestre Dangond y Natti Natasha; "Mira", Jerry Rivera y Yandel; "Quién sabe", Natti Natasha; "Quiero tiempo", Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra.

Colaboración del año, tropical: "Justicia", Silvestre Dangond y Natti Natasha; "Mira", Jerry Rivera y Yandel; "Quiero tiempo", Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra; "Un poquito", Diego Torres y Carlos Vives.