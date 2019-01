Scarlett Johansson, se pronuncia sobre sus falsos videos XXX

Al parecer, ser la actriz mejor pagada de Hollywood, según la revista Forbes, en el caso de la estadounidense Scarlett Johansson no representa la felicidad absoluta. Y es que la fama conlleva consecuencias indeseadas como haberla convertido en la protagonista de un tipo de filmes totalmente diferentes a lo que nos tiene acostumbrados: las películas porno. Pero no es porque se haya cambiado de género dentro de la industria cinematográfica, sino que se ha convertido en la víctima del deepfake, una técnica que se valen de un software de inteligencia artificial para crear vídeos porno falsos con las caras de famosas.

Y es que si ha habido una actriz con la que este fenómeno se ha ensañado especialmente esa es Scarlett Johansson, cuyo rostro ha sido manipulado por estos montadores en más de una decena de veces. El problema es el éxito de público que cosechan estos vídeos: uno de ellos ha alcanzado los 1,5 millones de reproducciones.

Ante todo este escándalo, que parece no tener signos de llegar a su fin, la actriz estadounidense dio una entrevista al periódico The Washington Post en la que se la ha preguntado al respecto. "Creo que es inútil el intentar perseguir esto de forma legal, sobre todo teniendo en cuenta que Internet es un vasto agujero de oscuridad que se come a sí mismo", dijo Johansson. "No hay nada que pueda evitar que alguien corte y pegue una imagen mía o de cualquiera, ponerla en un cuerpo diferente y que parezca lo más realista posible. Tratar de protegerte a ti mismo de Internet y su depravación es básicamente una causa perdida", sentenció.