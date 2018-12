¿Aracely Arámbula olvida a Luis Miguel y se luce con nuevo galán? [VIDEO]

Aracely Arámbula habría dado vuelta la página en la historia con Luis Miguel. Al parecer, la actriz abrió las puertas de su corazón a un nuevo galán, con quien se le vio a mediados de mes.

Aracely Arámbula le estaría pagando con la misma moneda a Luis Miguel, quien tendría una relación con una fémina menor que él. La también presentadora saldría con un reconocido cirujano internacional de origen ecuatoriano.

"Con la queridísima Verónica Castro, la reina de las novelas y televisión mexicana", escribió el supuesto incipiente novio de Aracely Arámbula en su perfil de Instagram.

Juan Pablo Menéndez fue expuesto con Aracely Arámbula y la también actriz Verónica Castro, disfrutando de la velada del especial a las “Mañanitas” de la Virgen de Guadalupe; no obstante, se especula que el cirujano llegó acompañando con la ex de Luis Miguel. De acuerdo con el portal Tribuna, la actriz no se le separó ningún instante al médico.

En ese contexto, el responsable del nuevo romance fue el hermano de Aracely Arámbula, quien le presentó con el cirujano Juan Pablo Menéndez, el día que marcaría una nueva historia de amor, según la misma fuente antes citada.

Pese a que una vidente adujera que Luis Miguel habría muerto hace 15 años, Aracely Arámbula escribiría una nueva historia de amor junto al galán en mención. Hasta la fecha, la actriz de Telemundo no se ha pronunciado de forma oficial sobre el particular.