"Yo Soy": Adolfo Aguilar comete terrible error en plena eliminación [VIDEO]

El programa "Yo Soy" se acerca a la recta final de la temporada 22. En la etapa crucial de la producción de Latina, Adolfo Aguilar comete terrible error en plena transmisión en vivo.

Bajo la tensión de los participantes y la mirada expectante del respetable, Adolfo Aguilar mencionó por error un nombre de un concursante que no pasaba a la siguiente ronda, acción que solo le causó gracia en el conductor del programa de "Yo Soy".¿Lo hizo a propósito?

Para bajar la tensión y el incómodo momento entre los involucrados, Adolfo Aguilar solo atinó a reírse para luego retractarse leyendo el verdadero nombre del participante que pasaba a la siguiente ronda.

"Ricky Martin", pronunció el presentador de Latina como anuncio al cuarto finalista de "Yo Soy", para luego retractarse y decir: "No, no perdón, voy de nuevo". Tras el error, los miembros del jurado se miraron con expresión de gran sorpresa, porque en el programa no existe algún imitador de Ricky Martin, no en esa etapa.

"Sí, me equivoqué, efectivamente, pero es Luis Miguel", expresó Adolfo Aguilar con un tono de culpa. Las miradas de incertidumbre de los imitadores fue evidente, de igual forma que la de todos los asistentes entre el público de "Yo Soy".

"Yo Soy": Adolfo Aguilar comete terrible error en vivo