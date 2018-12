Gian Piero Díaz entristece a fans "Combate" al anunciar el fin del reality

Tras ocho años al aire, el reality de competencia 'Combate, que se transmitió de manera interrumpida por ATV, llegó a su última temporada, y este viernes transmitirán su último programa en vivo, así lo informó emotivamente el conductor Gian Piero Díaz.

Díaz, quien estuvo en conducción de 'Combate' por casi siete años y medio junto a Renzo Schuller, dedicó algunos minutos del programa del último jueves, para dirigirse a todos seguidores de la competencia y anunciar que el espacio televisivo llegaba a su fin en la presente temporada.

Al inicio de su intervención, el conductor reconoció que en algún momento dijeron que ya vivían la última temporada, sin embargo, pasaron los años y 'Combate' seguía al aire.

"En algún momento se hizo esto y no se cumplió, cuando Renzo y quien habla regresamos, dijimos que era la última temporada de Combate y no lo fue, por ello, si digo ahora que esta es la última temporada de Combate, habría gente que no podría creernos, y estarían en su derecho", comentó Gian Piero Díaz.

Tras ello, manifestó que la noticia no es parte de un plus publicitario ni "venden humo", sino que era algo que debía pasar.

"Les digo de todo corazón, y con la mano en el pecho, que el último programa de Combate como lo conocen, con los equipos rojo y verde, termina este viernes 14 de manera oficial. Habrán programas hasta el 28, pero mañana será nuestro último día oficial. La palabra 'Combate' no se volverá a usar. No sabemos qué pasará el próximo año", agregó el conductor, quien estuvo en compañía de los participantes del reality, quienes ya sabían la noticia desde la semana pasada.