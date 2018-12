Aczino sobre Duki como jurado: "No era necesario que lo llamaran"

Fiel a su estilo, Aczino, actual campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos, dio polémicas declaraciones sobre la participación de Duki en la final internacional de Argentina, donde será juez.

El rapero mexicano señaló que Duki nunca debió ser elegido para ser jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos porque habían otras opciones.

"De inicio, no me importa quién sea el jurado. Yo trato de rapear lo mejor que pueda. No me pareció necesario ese llamado (el de Duki), tal vez pudo haber otro, pero esa es mi opinión personal, no tengo nada contra él", señaló Aczino en conferencia de prensa.

Por otra parte, el destacado freestyler comentó que le da gusto ver que Duki esté triunfando en la música, a tal punto que lo consideró como un producto auténtico.

"Me da gusto ver que sea un producto auténtico. Salió de las plazas y ahora es un mainstream. Él funcionó como producto auténtico desde lo underground y ahora está en todos lados. Es un orgullo para el freestyle que haya pasado eso con él, pero en cuanto como jurado, no me parece", finalizó Aczino.

Recordemos que el mexicano defenderá su título este domingo 9 de diciembre en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, la cual se realizará en Argentina.

Declaraciones de Aczino sobre Duki: