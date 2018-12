Amy Gutiérrez: "Me pone nerviosa enfrentarme a Micheille Soifer"

Aunque confesó estar nerviosa, Amy Gutiérrez aseguró que dará la talla en la final de El Dúo Perfecto en la que forma dupla con Rossana Fernández Maldonado y juntas se enfrentarán a Micheille Soifer y Nikko Ponce. "Rossana Fernández Maldonado y yo estamos emocionadas, se siente la tensión de la final pero estamos ensayando mucho. Los temas que vamos a hacer significan mucho para nosotras. Estamos felices de haber llegado a la final y esperamos superar la sentencia en la gala final. Queremos cantar todas las canciones que estamos preparando", mencionó la salsera.

Ante la posibilidad de disputarse la copa con Micheille Soifer, Amy aseguró que esa posibilidad la pone muy nerviosa, pues considera a Micheille una de las más fuertes competidoras. "Es una de las favoritas no solo por su talento, sino porque tiene miles de seguidores en las redes sociales. Igual todo se va a ver en la cancha y la gente decidirá si merecemos quedarnos o no. Sentimos que tenemos un nivel muy bueno y vamos a dar la talla en la competencia. No creo que estemos en desventaja por ese lado. Ojalá Dios nos permita pasar a la final".

"Realmente alzar la copa es mi meta y siento que podemos lograrlo. Rossana y yo somos muy soñadoras, ella ansía tener la copa tanto como yo. Pero no importa cuánto te esfuerces, estudies o trabajes, si no le pones corazón, entrega y emoción para dar todo en el escenario. Nuestro sueño es levantar la copa para la gente que nos sigue. Queremos demostrar que se puede lograr todo con esfuerzo, sacrificio y amor", agregó la joven cantante quien es considerada una de las revelaciones vocales del 2018 y lidera como voz principal de You Salsa Orquesta.

Amy Gutiérrez inició la temporada de El Dúo Perfecto al lado de Pedro Loli y rápidamente se robó los aplausos del público y del jurado. Luego de las primeras gals, pasó a formar dupla con Rossana con quien conformó una dupla que recibió elogios peor también duras críticas. Sin embargo participarán este sábado de la gran final de reality.