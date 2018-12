Fabio Agostini se declara soltero y seduce a Angie Arizaga delante de Nicola Porcella [VIDEOS]

Fabio Agostini pidió el micro a Mathías Brivio durante el fin de una competencia en ‘Esto es guerra’ y confirmó que ya no está con Mayra Goñi hace unos días. “Estamos solteros Mayra y yo hace cuatro días. Primera vez que lo declaro. No voy a decir los motivos. Estamos bien qué es lo más importante. Le tengo mucho aprecio (a Mayra). Espero que le vaya bien”, comentó en el set del reality.

Segundos después de confesar que acabó su relación con la joven actriz, el español no dudó en enviarle un piropo a Angie Arizaga delante de su expareja Nicola Porcella. “Ahora que estoy soltero quiero decir un par de cosas. Ahora puedo expresarme bien, con libertad. Veo las cosas de otro color. Cuando uno está en una relación, uno está limitado para decir algunas cosas. Quiero decirle a Angie que está más lindo que nunca”, comentó el ‘guerrero’ ante la sorpresa de todos. María Pía Copello trató de pedirle “luto” a su antigua relación.

Angie Arizaga mostró una cara de desencajada ante las declaraciones de su compañero de EEG. “Estoy soltero ahora y me atrevo a decir cosas que no podía”, agregó Fabio Agostini. “Tienes cuatro días recién. Espera un poquito”, dijo María Pía Copello y no le pareció la broma que le hace a Nicola Porcella.

Por su parte, Mathías Brivio indicó que Fabio Agostini quiere protagonismo para tener un papel en la serie “Los Vílchez”, nueva producción de América TV que se emitirá en el 2019. El rostro de Nicola Porcella deja mucho que pensar luego que las cámaras de ‘Esto es guerra’ lo poncharon cuando hablaba su compañero.

Finalmente, Angie Arizaga sostuvo que su compañero delira después de resaltar su belleza en el set de América TV. “Todos saben que estoy soltera. Está loco Fabio, está bromeando”, comentó con una sonrisa la ‘guerrera’.